LG V30: tutto quello che sappiamo ad un giorno dalla presentazione

LG si appresta a presentare il suo prossimo top di gamma: V30, smartphone che punta molto sulla multimedialità. Nonostante l'evento di presentazione si terrà a Berlino nella giornata di domani, nel contesto dell'IFA, nel corso delle ultime settimane sono già state svelate parecchie informazioni relative al suddetto dispositivo prodotto dalla società sudcoreana. Ovviamente, noi di Everyeye.it seguiremo l'evento (che potrete vedere alle ore 9:00 di domani 31 agosto su YouTube o su Facebook). Ma bando alle ciance, andiamo a vedere tutte le informazioni in nostro possesso su LG V30.



Comparto multimediale

Per quanto riguarda il comparto fotografico, i sensori saranno dotati di OIS, EIS ed autofocus laser e avranno dimensioni ridotte del 20% rispetto ai "predecessori" montati su LG V20. Oltre a questo, la dual camera posteriore da 13MP avrà un'apertura focale f/1.6, che garantirà circa il 25% di luminosità in più. Infine, i sensori saranno "protetti" dalle Crystal Clear Lens, in grado di diminuire le "distorsioni" ai lati del 33% circa e di offrire una migliore riproduzione cromatica.



Restando in campo multimediale, LG V30 disporrà di un audio Hi-Fi quad DAC a 32 bit con un chip ESS Technology SABRE ES9218P. Saranno disponibili quattro tipi di preset (bass, enhanced, detailed e live) e filtri digitali personalizzabili. Insomma, siamo dinanzi ad un comparto multimediale di tutto rispetto ed è chiara l'intenzione di LG di puntare molto in questo senso.

Altre caratteristiche tecniche

Passando alle restanti caratteristiche tecniche, il prossimo top di gamma monterà un display OLED Full Vision da 6 pollici con risoluzione QHD+ (2880x1440 pixel) e rapporto 18:9 che garantirà una buona qualità nella riproduzione dei contenuti multimediali. Inoltre, troveremo sotto la scocca un processore Qualcomm Snapdragon 835 che associato a 6GB di RAM consentirà prestazioni ai vertici della categoria. Per quanto riguarda la memoria interna, invece, i tagli di memoria dovrebbero essere 32/64/128GB. Infine, LG V30 monterà una batteria da 3000 mAh mentre il sistema operativo sarà Android 7 Nougat. Non abbiamo ulteriori informazioni in merito al prossimo top di gamma della società sudcoreana, ma potete già ammirarlo nella prima immagine reale, in attesa dell'oramai imminente presentazione.