Meizu PRO 7 e PRO 7 Plus: tutto quello che dovete sapere

Il mondo degli smartphone è un posto dove le aziende hanno la necessità di "innovare" continuamente i propri dispositivi in modo da "strappare" larghe fette di pubblico alla concorrenza. Tuttavia, è molto difficile riuscire in questa ardua impresa e, fino a qualche mese fa, non sembravano esserci serie novità da questo punto di vista. Con l'arrivo del 2017, però, hanno iniziato a circolare i primi smartphone borderless (Xiaomi Mi MIX 2 potrebbe presto dettare un nuovo standard in questo senso), che hanno reso "antiquato" in poco tempo il design di tutti gli altri dispositivi. Meizu, invece, sembra voler distinguersi dalla massa puntando tutto sui suoi prossimi smartphone, Pro 7 e Pro 7 Plus, che invece di sfruttare un display borderless ne aggiungono un secondo al dispositivo.

Doppio display e CPU deca-core?

Meizu Pro 7 e Pro 7 Plus non sono ancora stati annunciati ufficialmente ma svelati da svariati leak e rumor. Dovrebbero montare un doppio display: uno schermo principale AMOLED Full HD (1920x1080 pixel) da 5.2 (Pro 7) o 5.7 pollici (Pro 7 Plus) e uno schermo secondario a colori (i precedenti rumor parlavano di un e-ink a basso consumo) posto nella parte posteriore dello smartphone. Speriamo che anche questo adotti un pannello AMOLED, altrimenti i consumi potrebbero avere un impatto marcato sull'autonomia. Oltre a questo, la configurazione hardware prevede un SoC deca-core Helio X30 (2 core Cortex-A73 da 2.5GHz + 4 core Cortex-A53 da 2.2GHz + 4 core Cortex-A35 da 1.9GHz), una dual camera posteriore da 24MP(Sony IMX386 da 12MP + Sony IMX286 da 12MP), una fotocamera anteriore Samsung S5K3P8 da 16MP, 6/8 GB di RAM e 64/128 GB di memoria interna. Sul fronte connettività, non dovrebbe mancare il supporto a Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4 GHz + 5 GHz, NFC e USB Type-C. I prezzi dovrebbero attestarsi attorno ai 360 euro per Pro 7 e ai 490 euro per Pro 7 Plus (conversioni da yuan).

Tra immagini reali e render

Durante il corso delle ultime settimane sono apparsi online numerosi render e immagini relativi agli smartphone in questione. In particolare, il noto leaker @OnLeaks ha fatto trapelare degli accurati render che ci mostrano a 360 gradi i prossimi dispositivi di casa Meizu e confermano i rumor relativi al doppio display. Come se non bastasse, su Weibo sono state condivise anche delle presunte immagini reali riguardanti la versione "base" che ritraggono proprio lo schermo a colori posto sul retro dello smartphone di cui parlavamo poco fa.



Insomma, considerando anche l'attendibilità del leaker in questione, il tutto sembra essere veritiero e manca ormai solo la conferma ufficiale da parte di Meizu che, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe avvenire in tempi molto ristretti.