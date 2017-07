Moto Z2 Play e nuovi Moto Mods: il brand Motorola ritorna in Italia

Il brand Motorola fa parte della storia della telefonia e delle telecomunicazioni. Da un suo cellulare è partita la prima chiamata in mobilità, e da un suo apparato partivano le comunicazioni degli astronauti sulla Luna. Nonostante un background incredibile, lo scorso anno Lenovo, proprietaria del brand, decise di puntare solo sul proprio nome e sul marchio Moto per i device Motorola. I risultati sono stati buoni, con un aumento marcato nelle vendite in Italia, ma per puntare ancora più in alto l'azienda cinese ha deciso utilizzare nuovamente lo storico nome, portando in Italia nuovi Moto Mods ma soprattutto il nuovo Motorola Moto Z2 Play, successore di uno smartphone che ha convinto critica e pubblico, grazie alle ottime prestazioni garantite da un hardware equilibrato e da un OS leggero, unite a un'autonomia da fare invidia alla maggior parte degli smartphone oggi in commercio.

Moto Z2 Play - caratteristiche tecniche, prezzo e data di uscita

Per quanto riguarda il nuovo smartphone Moto Z2 Play, la versione italiana non presenta alcuna differenza rispetto a quella vista oltreoceano lo scorso mese. A livello di caratteristiche, dunque, troviamo un display Super Amoled FHD (1920x1080 pixel), una CPU octa-core Qualcomm Snapdragon 626 operante alla frequenza di 2.2 GHz, una GPU Adreno 506, 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna (espandibile fino a 2T con microSD). Molto promettente il comparto fotografico, con una fotocamera posteriore da 12MP con autofocus laser e sopratutto con apertura f/1.7 e una fotocamera anteriore da 5MP con flash LED, mentre la batteria è da 3000 mAh. Sul fronte connettività, non manca il supporto a 4G LTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4 GHz + 5 GHz, NFC e USB Type-C. Oltre a questo, Moto Z2 Play monta anche un sensore di impronte digitali frontale. Il device sarà disponibile in Italia entro la metà del mese di luglio nelle colorazioni Lunar Grey e Fine Gold, quest'ultima in esclusiva per l'operatore Wind, ad un prezzo di 499,99 euro.

I nuovi Moto Mods

In merito ai Moto Mods presentati, invece, troviamo Moto Gamepad, JBL SoundBoost 2, Moto TurboPower Pack e Moto Style Shell. Moto Gamepad è un controller pensato per il gaming su smartphone avente due stick analogici, una croce direzionale, i consueti quattro pulsanti (più altri due nel bordo superiore) e una batteria integrata da 1035 mAh, per giocare più tempo in mobilità. JBL SoundBoost 2 è, invece, il successore del noto speaker che questa volta potrà garantire 10 ore di riproduzione continua di musica, ad un prezzo di 99€.

Il rivestimento idrorepellente lo rende inoltre "waterproof". Le colorazioni disponibili saranno quella blu e quella nera. TurboPower Pack è un batteria supplementare (da "applicare" alla parte posteriore del dispositivo) da 3490 mAh in grado di ricaricarsi fino al 50% della sua capacità in circa 20 minuti. Moto Style Shell con Wireless Charging permetterà, invece, di ricaricare velocemente e senza fili (fino a 10W) lo smartphone, ad un costo di 39.99€. Tutti i nuovi moduli sono compatibili con la precedente generazione di smartphone Motorola dotati di questa caratteristica. Non abbiamo ulteriori informazioni per quanto riguarda la disponibilità dei nuovi Moto Mods in Italia ma Lenovo afferma che "saranno previste attività promozionali legate all'ecosistema dei Moto Mods, per avvicinare le persone a nuove esperienze multimediali". Le notizie in merito, dunque, non dovrebbero tardare ad arrivare.