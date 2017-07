Motorola Moto X4: svelate le (dubbie) caratteristiche tecniche

Lenovo, società detentrice dei diritti legati al marchio Motorola, ci ha presentato una settimana fa il suo nuovo smartphone Moto Z2 Play e i nuovi Moto Mods, segnando il ritorno del brand che ha fatto la storia della telefonia e delle telecomunicazioni in Italia. Tuttavia, l'azienda cinese sembra voler sfruttare al massimo il marchio in suo possesso e voler lanciare almeno un altro smartphone nel corso di questo 2017. Infatti, nelle ultime ore, sono comparsi online alcuni leak che "ritraggono" Motorola Moto X4. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto emerso!



"Selfie cam" da 16 MP e fotocamera posteriore da 12MP?!

Le prime informazioni arrivano dal database di GFXBench, dove è apparso un misterioso smartphone denominato Moto XT1789. Con ogni probabilità si tratta di una variante di Moto X4 che dovrebbe montare un display Full HD (1920x1080 pixel) da 5 pollici, una CPU octa-core Snapdragon 630 o Snapdragon 660 operante alla frequenza di 2.2GHz, una GPU Adreno 508, 3GB di RAM, 16GB di memoria interna, una fotocamera posteriore da 12MP con registrazione video in 4K e una fotocamera frontale da 16MP. Se dovesse rivelarsi veritiera, la scelta del comparto grafico per questo smartphone sarebbe alquanto inusuale e per questo riteniamo che verosimilmente si tratti di un errore dovuto a GFXBench e allo stato prototipale del prodotto. Staremo a vedere. Sul fronte connettività, non dovrebbe mancare il supporto a 4G LTE, Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 b/g/n e NFC. Il sistema operativo dovrebbe essere Android 7.1.1 Nougat.



Lo "sbaglio" di Lenovo

Solitamente, le società produttrici di smartphone mettono in atto delle tecniche per prevenire la "fuoriuscita" di informazioni riservate dai propri laboratori ed uffici. Tuttavia, a volte può capitare che il "leak" avvenga da parte della società stessa per via di un semplice errore. Questo è capitato a Lenovo che, qualche giorno fa, ha pubblicato sul suo sito ufficiale cinese un'immagine promozionale, prontamente rimossa, che ritrae uno smartphone non ancora annunciato. Come potete vedere dall'immagine, il dispositivo in questione presenta una doppia fotocamera, proprio come quella che potrebbe montare Moto X4. Molti utenti dei vari forum online hanno quindi subito associato il tutto allo smartphone in questione mentre altri ritengono che esso faccia parte della gamma Moto Z. A quanto pare, per ulteriori informazioni dovremo probabilmente attendere il prossimo 25 luglio, giorno nel quale si terrà un evento stampa organizzato da Lenovo a New York.