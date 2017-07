Motorola Moto Z2 Force e Moto 360 Camera sono ufficiali: specifiche e prezzi

Giusto qualche giorno fa apparivano online le prime indiscrezioni relative ad un nuovo modello appartenente al brand Motorola denominato Moto Z2 Force, dispositivo di punta di Lenovo (società che gestisce i diritti legati allo storico marchio) che approderà sul mercato il prossimo 10 agosto, perlomeno sul mercato statunitense. L'annuncio ufficiale di questo smartphone non si è fatto attendere e, durante un evento tenutosi a New York, Moto Z2 Force si è già fatto vedere. Assieme allo smartphone, però, è stata presentata anche Moto 360 Camera.

Caratteristiche tecniche

Moto Z2 Force monta una CPU octa-core Qualcomm Snapdragon 835 operante alla frequenza di 2.35GHz che associata ai 4/6GB di RAM garantirà ottime prestazioni, sia con l'OS che nel gaming. Non manca la possibilità di scelta per quanto riguarda la memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 2TB), con tagli da 64 e 128GB. Il display è un AMOLED QHD (2560x1440 pixel) da 5.5 pollici. Relativamente a quest'ultimo, in particolare, Motorola ha dichiarato che non sarà impresa semplice danneggiarlo, grazie alla tecnologia ShatterShield. Oltre a questo, la scocca dello smartphone è stata realizzata in alluminio serie 7000 per proteggere ulteriormente il dispositivo. Il reparto dove Moto Z2 Force si focalizza maggiormente, però, è sicuramente quello fotografico, con una dual cam posteriore formata da un sensore Sony IMX386 12MP monocromatico e da un Sony IMX386 da 12MP, entrambi con apertura f/2.0 e dotati di PDAF e autofocus laser; la fotocamera frontale è invece da 5MP con flash LED. Insomma, lo smartphone in questione sembra essere adatto a coloro che desiderano scattare foto di qualità in mobilità. La batteria montata è da 2730 mAh mentre il sistema operativo è Android 7.1.1 Nougat ma l'aggiornamento ad Android O non dovrebbe tardare ad arrivare.



Prezzo e disponibilità

Il nuovo top di gamma di Motorola arriverà sul mercato il prossimo 10 agosto nella sua versione con 4GB di RAM e 64GB di ROM a partire da un prezzo di circa 615 euro (720 dollari). Le colorazioni disponibili saranno Black, Gold e Lunar Grey (quest'ultima esclusiva T-Mobile). Non abbiamo ulteriori informazioni riguardanti la disponibilità di Moto Z2 Force in altri Paesi, anche se sembra che ci siano già dei piani per portarlo fuori dal territorio statunitense.



Moto 360 Camera

Durante la presentazione di Moto Z2 Play a New York, è stato presentato anche un nuovo Moto Mod: Moto 360 Camera. Questo monta una dual camera con lenti da 150 gradi ed è in grado di scattare video e foto panoramiche con risoluzione 4K. Inoltre, Moto 360 Camera possiede alcuni microfoni per rendere le registrazioni audio 3D il più immersive possibile. Come di consueto, sarà possibile "agganciarlo" nella parte posteriore dello smartphone. Il Moto Mod in questione sarà commercializzato in tutto il mondo il prossimo 10 agosto ad un prezzo di circa 255 euro (circa 299 dollari).