MyKronoz ZeTime, lo smartwatch ibrido con vere lancette e display touch

Le piattaforme di raccolta fondi come Kickstarter e Indiegogo offrono quotidianamente agli appassionati di tecnologia moltissimi nuovi progetti, dalle caratteristiche veramente interessanti e spesso ad un prezzo contenuto. Oggi in particolare ci occupiamo di ZeTime realizzato da un'azienda svizzera fondata nel 2013, compagnia che ha sviluppato un particolare orologio ibrido che combina le classiche lancette con le funzionalità di ultima generazione di uno smartwatch, dotato di touchscreen a colori. A riguardo Boris Brault, CEO e fondatore di MyKronoz, ha dichiarato "La mia idea è stata di combinare il meglio della tradizione orologiera svizzera con le principali caratteristiche di uno smartwatch, per favorire l'adozione tra i consumatori della nostra tecnologia wearable". Scopriamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche di questo particolare smartwatch.



MyKronoz ZeTime, smartwatch ibrido con vere lancette

MyKronoz ZeTime è uno smartwatch dalle forme classiche con scocca in acciaio disponibile in due misure: "Regular" (44mm) o "Petite" (39mm), che si adatta anche ad una clientela femminile. Inoltre presenta una corona laterale per la gestione dei menù, vetro in zaffiro, ed è compatibile con vari cinturini di tipo standard disponibili in diversi materiali e colori, acquistabili anche separatamente. Come già detto in precedenza, la particolarità di MyKronoz ZeTime è la sua natura ibrida con vere lancette, collegate ad una meccanica di tipo tradizionale, e un display touch (forato al centro) per le tipiche funzioni degli smartwatch. Per ottenere questo risultato è stata implementato lo "Smart Movement", un meccanismo che si interfaccia con il processore interno e che consente il controllo elettronico delle lancette. Quando ad esempio arriva una notifica, ZeTime le allinea in orizzontale per permettere di leggere il contenuto del messaggio. Inoltre questa tecnologia è anche capace di aggiornare l'ora in maniera automatica in base alla posizione dell'utente.



Funzionalità smart, caratteristiche tecniche e prezzo

Occupiamoci ora delle specifiche di questo smartwatch, che monta un display LCD touch circolare con risoluzione di 240 x 240 e dimensione di 1,22 pollici per la versione standard. A bordo troviamo inoltre il Bluetooth 4.2, un accelerometro a 3 assi ed un sensore per il monitoraggio del battito cardiaco, con una batteria da 200mAh. Accumulatore in grado di alimentare il ZeTime fino a 3 giorni sfruttando le funzioni smart e fino ad un mese se impiegato come un comune orologio. ZeTime è anche resistente all'acqua fino a 3 ATM (30 metri di profondità), è compatibile con device Android e iOS ed è dotato di app dedicata e di basetta di ricarica.



Per quanto riguarda le varie funzioni dello smartwatch ricordiamo, oltre alle numerose watchfaces disponibili, la possibilità di consultare il meteo, rispondere ai messaggi ricevuti e visualizzare le notifiche provenienti dalle varie app installate sullo smartphone, da Facebook a Gmail. Non mancano le funzionalità dedicate al fitness con il monitoraggio della frequenza cardiaca, contapassi, distanza e calorie consumate. Infine tramite il display touch sarà anche possibile controllare il player musicale e la fotocamera del telefono. Terminata con grande successo la campagna di crowdfunding con oltre 5 milioni di dollari raccolti, il ZeTime è attualmente acquistabile a partire da 149 dollari (137 euro circa) sulla piattaforma Indiegogo con consegne a partire dal prossimo ottobre. Offerta che permetterà di ottenere uno sconto di 50 dollari rispetto al prezzo di mercato e avere in omaggio un secondo cinturino.