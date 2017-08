Nokia 2, smartphone low-cost che punta alla fascia entry-level

Ultimamente si sta parlando molto di Nokia e dei suoi ambiziosi piani che prevedono il rilascio di ben otto dispositivi durante il corso di quest'anno, alcuni dei quali già in commercio. In particolare, l'attenzione è stata attirata sinora da quello che dovrebbe essere uno dei top di gamma della lineup 2017, il Nokia 8. Tuttavia, la società finlandese, ora gestita da HMD Global, sembra voler puntare anche alla fascia low-cost con un nuovo budget phone denominato Nokia 2. Fino ad oggi non avevamo praticamente alcuna informazione relativa a questo dispositivo, ma la certificazione FCC avvenuta nelle scorse ore ha portato sotto i riflettori il budget phone in questione facendo emergere anche interessanti informazioni su di esso. Bando alle ciance, andiamo a vedere più nel dettaglio quanto emerso!

Caratteristiche tecniche

Nokia 2, nome in codice "Unknown Heart TA-1029", è uno smartphone pensato per la fascia bassa e, quindi, anche le sue caratteristiche tecniche sono entry-level. In particolare, il SoC dovrebbe essere un oramai vecchiotto Qualcomm Snapdragon 212, quad-core operante alla frequenza di 1.2GHz e lanciato nel "lontano" 2015. Tuttavia, alcune fonti riportano che il budget phone in questione potrebbe montare un già più performante MediaTek MT6737, anche se il tutto ci sembra abbastanza improbabile in quanto si tratterebbe dello stesso processore montato da Nokia 3. Qualche dubbio anche riguardo al display HD, che potrebbe essere da 4,7 o 5 pollici. La fascia entry-level si fa "sentire" anche per la RAM e per la ROM che dovrebbero essere rispettivamente da 1GB e 8GB (espandibile tramite microSD). La fotocamera posteriore dovrebbe essere da 8 MP e possiamo intuire dalle immagini che essa venga affiancata da un flash a LED. Il sensore frontale, invece, dovrebbe essere da 5MP. Non dovrebbero mancare tutte le connettività richieste dal mercato odierno degli smartphone (tra cui il supporto a Bluetooth 4.1). Il sistema operativo dovrebbe essere Android Nougat 7.1.1. Probabile, inoltre, la presenza di un sensore di impronte digitali.



Prime immagini e probabile data di presentazione

Le immagini di Nokia 2 emerse nelle ultime ore sono da attribuire ad un leak proveniente dalla FCC (Federal Communications Commissions), ente statunitense che certifica i nuovi dispositivi che arrivano in commercio. Il design sembra essere molto simile a quello degli altri dispositivi già annunciati della lineup 2017 di Nokia. Non abbiamo informazioni sul prezzo del budget phone ma tutto lascia pensare che esso sarà molto economico. La presentazione ufficiale del dispositivo, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbe avvenire il prossimo 16 agosto a Londra, giorno nel quale dovrebbe essere mostrato anche Nokia 8.