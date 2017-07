Nokia 8: tutti i leak, le immagini, i video e le caratteristiche tecniche

Dopo Nokia 6, lanciato sul mercato italiano negli scorsi giorni, il brand finlandese, ora nelle mani di HMD Global, ha in serbo altre sorprese per i suoi fan. Abbiamo già parlato in un precedente articolo della volontà della società di commercializzare ben otto dispositivi, da Nokia 2 a Nokia 9, nel corso di quest'anno. A spiccare tra tutti questi smartphone, però, è Nokia 8, che negli ultimi giorni ha visto parecchi leak emergere online. Moltissime le fonti entrate in gioco: dal solito Evleaks ai ragazzi di Concept Creator passando per il sito ufficiale cinese della stessa Nokia e per un impianto di produzione di Foxconn, la più famosa multinazionale produttrice di componenti elettrici ed elettronici con sede in Taiwan. Ma bando alle ciance, andiamo a vedere più nel dettaglio quanto emerso!

Caratteristiche tecniche

A livello di caratteristiche tecniche, stando alle ultime indiscrezioni, Nokia 8 dovrebbe montare un display IPS LCD QHD (2560x1440 pixel) da 5.3 pollici, una CPU octa-core Qualcomm Snapdragon 835 (4 x 2.45 GHz Kryo + 4 x 1.9 GHz Kryo), 4/6GB di RAM e 64/128GB di memoria interna (espandibile fino a 256GB tramite microSD). Sulla carta avanzato il comparto fotografico, con una dual camera posteriore composta da due sensori da 13MP con ottiche Carl Zeiss e una fotocamera anteriore da 12MP. Il sistema operativo dovrebbe essere Android 7.1.1 Nougat. Sul fronte connettività, non dovrebbe mancare il supporto a 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, USB Type-C, NFC, Dual SIM e Bluetooth 5.0. Infine, stando alle prime immagini apparse online, dovrebbe essere presente anche un sensore di impronte digitali posto sotto al pulsante home frontale.

Prime immagini e video

Già a partire dallo scorso febbraio, gli attivissimi ragazzi di Concept Creator avevano cercato di "ricostruire" Nokia 8 in un video basandosi sui primi leak apparsi online, mostrando sin da subito un display con bordi laterali molto sottili. Cosa che è stata successivamente "sdoganata" solamente qualche giorno fa da Evleaks che ha fatto trapelare i primi presunti render ufficiali.



Questi mostrano, a differenza del succitato video concept, anche una dual camera realizzata in collaborazione con Carl Zeiss e un sensore di impronte digitali, successivamente confermati anche dalle prime presunte immagini reali apparse online nelle ultime ore, che sembrano provenire direttamente da un impianto di produzione della nota società Foxconn e mostrano lo smartphone in una "insolita" colorazione Copper Gold. Infine, qualche giorno fa Nokia 8 è apparso per un breve lasso di tempo addirittura sul sito ufficiale cinese della stessa Nokia, confermando, di fatto, la maggior parte dei leak emersi.



Insomma, le informazioni in merito a Nokia 8 non mancano di certo e tutto fa pensare ad un annuncio praticamente imminente, vista anche l'alta affidabilità che contraddistingue le fonti entrate in gioco. Attendiamo fiduciosi.