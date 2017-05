Nokia: un leak svela Nokia 8 e 9, i nuovi top di gamma?

Evan Blass, il noto e ormai considerato affidabile "leaker", è davvero scatenato nell'ultimo periodo. Infatti, dopo aver svelato in anticipo l'intera linea di smartphone Moto 2017, Evleaks ha deciso di "presentarci" prima del previsto anche quelli che saranno i prossimi attesi smartphone a marchio Nokia.

Come al solito, Blass ha condiviso il tutto utilizzando il suo attivissimo account Twitter. In particolare, il noto "leaker" ha scovato sulla piattaforma online Vimeo un video promozionale che mostra degli smartphone non ancora annunciati ufficialmente dalla società finlandese. Il video in questione è stato successivamente rimosso ma Blass è riuscito a scaricarlo e a ripubblicarlo in un tweet. Nonostante non ci sia nulla di ufficiale, la qualità del video in questione non lascia spazio a molti dubbi: è praticamente impossibile che si tratti di un fake.

Due nuovi dispositivi, che si tratti di Nokia 8 e Nokia 9?

HMD Global, azienda che commercializza gli smartphone a marchio "Nokia", ha annunciato già in precedenza di voler commercializzare almeno sei dispositivi (sette se contiamo anche il nuovo Nokia 3310, in arrivo in Italia dal 25 maggio) entro la fine dell'anno corrente. Tre di questi (Nokia 3, Nokia 5 e Nokia 6) sono stati annunciati durante lo scorso MWC (Mobile World Congress) mentre gli altri sono ancora tutti da scoprire, almeno fino ad oggi.

Infatti, nel "misterioso" video scovato su Vimeo, fanno la loro comparsa quattro dispositivi. Due di questi (Nokia 3 e Nokia 5) sono già stati annunciati mentre si vocifera che i restanti dispositivi siano Nokia 8 e Nokia 9. In particolare, è molto probabile che quest'ultimo smartphone sia presente nel video in quanto, come suggerito da molti rumor apparsi online, dovrebbe presentare una dual camera e uno dei dispositivi nel video presenta proprio questa caratteristica.

Molto probabilmente, i presunti Nokia 8 e Nokia 9 punteranno alla fascia medio/alta visto che quella bassa è già ampiamente "coperta" dagli smartphone annunciati al MWC 2017. Ma bando alle ciance, andiamo a vedere più nel dettaglio la lineup di smartphone Nokia, con i modelli già annunciati e tutti gli altri in arrivo entro fine anno.

Nokia 3

Nokia 3, ufficialmente annunciato lo scorso febbraio, è lo smartphone entry-level della società finlandese. A livello di caratteristiche tecniche, troviamo una CPU quad-core MediaTek 6737 operante alla frequenza di 1.3GHz, 2GB di RAM, 16GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 128GB), un display curvo 2.5D IPS LCD da 5 pollici (1280x720) con tecnologia Corning Gorilla Glass, una fotocamera posteriore e una anteriore da 8MP (autofocus, f/2.0, 1.12um) e una batteria da 2650 mAh. Inoltre, è presente il supporto alle immancabili connettività Wi-Fi, LTE e Bluetooth. Lo smartphone in questione monta Android 7.0 Nougat e verrà venduto al prezzo di 139 euro. Nokia 3 dovrebbe essere commercializzato a breve, forse già nel mese di maggio.

Nokia 5

Altro "reduce" del Mobile World Congress è Nokia 5, che presenta delle caratteristiche tecniche un po' più "attuali" rispetto al suo "fratello minore" Nokia 3. Infatti, sotto la scocca di alluminio, troveremo una CPU Snapdragon 430 con GPU Adreno 505 e 2GB di RAM. Oltre a questo, Nokia 5 monta un display IPS HD (1280x720) da 5.2 pollici protetto da vetro Corning Gorilla Glass, una fotocamera posteriore da 13MP (autofocus a rilevazione di fase, f/2.0, dual tone flash), una fotocamera anteriore da 8MP e una memoria interna da 16GB (espandibile fino a 128GB tramite microSD). Oltre al supporto a tutte le connettività richieste nel mercato odierno, non mancano anche sensori come accelerometro, impronte digitali, giroscopio e NFC. Nokia 5 monta Android 7.1.1 Nougat e verrà venduto ad un prezzo di 189 euro. Lo smartphone in questione potrebbe essere commercializzato già a partire dal mese corrente.



Nokia 6

E' notizia di pochi giorni fa che Nokia 6 verrà commercializzato in Italia in una variante differente da quella venduta nel suolo cinese. Riportiamo, dunque, le caratteristiche tecniche della versione "nostrana". Lo smartphone in questione monta una CPU octa-core Cortex A-53, una GPU Adreno 505, 3GB di RAM (contro i 4 della variante cinese), 32GB di memoria interna, un display IPS Full HD (1920x1080) da 5.5 pollici "protetto" da vetro curvo 2.5D Gorilla Glass, una fotocamera posteriore da 16MP (messa a fuoco automatica, f/2.0, dual tone flash) e una fotocamera anteriore da 8MP. Ovviamente, saranno presenti il supporto a tutte le connettività e tutti i sensori montati dai "fratelli minori". Il sistema operativo è Android 7.1.1 Nougat e Nokia 6 verrà venduto al prezzo di 229 euro.

Inoltre, verrà commercializzata anche una versione denominata Arte Black con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna. Questa variante verrà venduta a 299 euro.

Nokia 8 e Nokia 9(presunti)

Stando ai rumor apparsi ultimamente online, Nokia 8 dovrebbe montare un display QHD (1440x2560) da 5.7 pollici, una fotocamera posteriore da addirittura 24MP e una fotocamera anteriore "pensata per i selfie" da 12MP. Non abbiamo ulteriori informazioni per quanto riguarda questo dispositivo che risulta, per ora, essere il più "misterioso" tra tutti gli smartphone a marchio Nokia che dovrebbero essere lanciati nel corso del 2017. Anche per Nokia 9 dobbiamo entrare nel campo delle speculazioni. Lo smartphone con dual camera in questione dovrebbe montare Android 7.1.2 Nougat, un display QHD (1440x2560) OLED da 5.5 pollici, un SoC Qualcomm Snapdragon 835 e 6GB di RAM.

Questa dovrebbe essere la probabile lineup di smartphone del 2017 a marchio Nokia. Tuttavia, vi ricordiamo che le informazioni riguardanti Nokia 8 e 9 sono solamente frutto di indiscrezioni diffuse online da varie fonti e, dunque, consigliamo di prenderle con la dovuta cautela.