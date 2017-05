Nomu, gli smartphone rugged Made in China per tutte le tasche

Continuiamo ad occuparci di nuovi produttori di smartphone cinesi; dopo il phablet C Note del rinnovato brand Umidigi e Maze con i suoi interessanti Blade e Alpha vi presentiamo oggi Nomu; un produttore di smartphone asiatico specializzato in device rugged low cost, prodotti ultra resistenti e certificati IP68. Fondata lo scorso ottobre, attualmente Nomu ha una gamma composta da tre smartphone con al vertice il modello S30, un device con SoC Octa-core a 2.0GHZ, 4GB di Ram e 64GB di storage.

Nomu S10, un rugged low cost con batteria da ben 5000 mAh

Il Nomu S10 si caratterizza per un design originale dalla forma squadrata, disponibile in due colorazioni, nera o con sottili linee arancioni presenti sia sul frontale che al posteriore. Uno smartphone ultra resistente che grazie alla sua struttura in alluminio-titanio con rivestimento in gomma è capace di resistere a urti e cadute fino ad un metro e mezzo di altezza. Inoltre è anche in grado di operare in ambienti estremi con temperature da -20 a 55 gradi e all'immersione in acqua fino a 30 minuti e a un metro e mezzo di profondità. Inoltre non dimentichiamo la resistenza alla polvere e la certificazione IP68. Infine lo schermo che oltre al Gorilla Glass 4 utilizza anche una speciale struttura progettata per ridurre la probabilità di rottura del vetro in caso di cadute accidentali.

Occupiamoci ora delle specifiche tecniche del Nomu S10 partendo dalle sue dimensioni pari a 146.6×75.9×13.95 mm per un peso di 221.5 grammi. A bordo troviamo il SoC Mediatek MTK6737T, un quad-core a 1.5GHz con GPU Mali-T720 affiancato da 2GB di Ram e 16 GB di storage espandibile via MicroSD. Ad alimentare questo smartphone ci pensa una capiente batteria LG da ben 5000 mAh con ricarica rapida. Passando allo schermo, su questo smartphone troviamo un 5 pollici con risoluzione HD (1280x720) Sharp di tipo IGZO con angolo di visione di 178 gradi, un rapporto di contrasto dichiarato di 1000/1, una luminosità di 500cd/m² e 84% NTSC Color Gamut. Il comparto fotografico è formato da una camera da 8 Mp (con interpolazione a 13 megapixel) Sony IMX219 con messa a fuoco a rilevamento di fase e supporto al formato Raw. All'anteriore troviamo invece una fotocamera da 2 Mp con interpolazione a 5 Megapixel e apertura f/2.4.



Concludiamo con la connettività; il Nomu S10 è un Dual Sim LTE Cat4 con supporto anche alla banda da 800 Mhz con WiFi a/b/g/n, Bluetooth 4.0 e jack audio da 3.5 mm, porta MicroUSB con OTG. Non dimentichiamo il sistema operativo Android ancora in versione 6.0 Marshmallow con supporto alla lingua italiana. Concludiamo con il prezzo, il Nomu S10 può essere acquistato sui vari store online, compreso Amazon, ad un prezzo di listino di 129,99 dollari (122 euro).

Nomu S20, design curato e 3GB di RAM

Occupiamoci ora del S20, un device dal design più elegante rispetto al suo fratello minore grazie ai suoi bordi arrotondati. Smartphone che mantiene sempre la certificazione IP68, la possibilità di essere immerso in acqua fino a 1,5 metri e per 30 minuti oltre alla capacità di resistere alla polvere, alle cadute fino a 1,5 metri di altezza ed in grado di operare in ambienti con temperature comprese tra -20 e 55 gradi.

Passiamo ora alle specifiche tecniche, iniziando dalle dimensioni pari a 145.4×75×10.3 mm per un peso di 169 grammi. A bordo troviamo sempre il SoC MTK6737T (Quad-core a 1.5GHz) con GPU Mali-T720 MP2, ora affiancato da 3GB di Ram e 32GB di storage espandibile via MicroSD ed una batteria da 3000 mAh con ricarica rapida. Lo schermo presenta le stesse caratteristiche del S10, un 5 pollici HD con Corning Gorilla Glass 4. Il comparto fotografico è lo stesso del fratello minore con una camera da 8 Mp Sony IMX219 al posteriore ed una da 2 Mp frontale. Infine la connettività sempre Dual Sim LTE ed il sistema operativo Android 6.0. Concludiamo con il prezzo del Nomu S20 pari a 169,99 dollari, 160 euro circa.

Nomu S30, phablet top di gamma con SoC Helio P10

Terminiamo la nostra rassegna dei prodotti Nomu con il modello al vertice della gamma di questo giovane produttore cinese, denominato S30. Un prodotto che si distingue per le sue forme squadrate che esaltano le caratteristiche rugged del telefono. Device ovviamente certificato IP68, resistente ad urti e cadute come i suoi fratelli minori, ed in grado anche di scattare foto e riprendere video sott'acqua (fino a 5 metri di profondità).

Il prodotto si distingue per le sue interessanti caratteristiche tecniche a partire dal SoC Mediatek Helio P10 MTK6755 64bit, un octa-core a 2.0GHz con GPU Mali-T860MP2 affiancato da ben 4GB di Ram e 64GB di storage espandibile tramite slot per schede MicroSD. Non manca una potente batteria da ben 5000mAh con sistema di carica rapida PumpExpress 3.0.

Crescono su questo modello le dimensioni del display ora da 5.5 pollici con risoluzione Full HD, sempre di produzione Sharp e con protezione Corning Gorilla Glass 4. Sale anche la risoluzione delle fotocamere, una 13.0MP Sony IMX214 (con interpolazione a 16 megapixel e apertura F/2.0) al posteriore ed un 5 MP anteriore. Anche in questo caso si tratta di un modello Dual Sim LTE con NFC ed equipaggiato con Android 6.0 . Non dimentichiamo le dimensioni di 162×83×13.35 mm per un peso di 260g ed il prezzo di circa 230 euro.