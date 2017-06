OnePlus 5: caratteristiche complete e prezzo svelati da un leak?

è cresciuto a pane, cinema e videogame. Scopre in giovane età la sua passione per la tecnologia, che lo porta a divorare tutto quello che il mercato ha da offrire, dall’hardware per PC agli smartphone, senza mai sentirsi sazio. Nel tempo libero adora suonare la chitarra, andare in palestra e guardare tonnellate di film e serie TV. Lo trovate sue su

Mancano solo sei giorni alla presentazione del nuovo OnePlus 5, il top di gamma dell'azienda cinese molto atteso dagli appassionati, ma dal Brasile arrivano conferme importanti sulle caratteristiche del dispositivo, nonché una prima indicazione sul prezzo di vendita. Premettiamo che queste informazioni non sono verificate e potrebbero essere smentite da qui a pochi giorni, ma il quadro disegnato del portale tecnoblog è decisamente coerente con quanto abbiamo riportato qualche giorno fa nel nostro speciale dedicato al flagship killer. Le specifiche corrispondono, e il prezzo di vendita indicato segna un aumento leggero rispetto al passato, ma pienamente giustificato dall'hardware utilizzato.



Molte conferme

Ma andiamo con ordine e partiamo proprio dall'hardware. I rumor di oggi confermano la presenza del SoC Snapdragon 835, dotato di 8 Core Kryo 280 con architettura big.LITTLE. Architettura composta da 4 Core a 1,9 GHz per i compiti più leggeri e da 4 Core da 2.45 GHz per quelli invece più complessi da gestire, mentre la GPU è una Adreno 540, al vertice della categoria per quanto riguarda le prestazioni. Il leak di oggi aggiunge una piccola ma importante novità per il display. Confermata la presenza di uno schermo da 5.5" con risoluzione Full HD, in grado però di fornire piena copertura allo spazio di colore DCI-P3. Sul fronte memorie, gli ultimi rumor indicano che sul mercato arriveranno due versioni, una con 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna e una con 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Nuove indicazioni arrivano anche sulle fotocamere, con una configurazione a doppio sensore posteriore, uno da 20 megapixel con apertura f/2.6 e uno da 16 megapixel con apertura f/1.7. Una configurazione che sembra ottima per gli scatti in scarse condizioni di luminosità, e chissà che il sensore da 20 Megapixel non possa sfruttare un'ottica grandangolare, come quella vista su LG G6. Speculazioni a parte, il comparto fotografico di OnePlus 5 promette davvero bene. Rispetto ai primi rumor invece, che volevano una batteria da 3500 mAh, sembra invece che su OnePlus 5 troverà spazio un accumulatore da 3300 mAh, più che sufficienti comunque, vista la risoluzione del display e l'ottimizzazione software, da sempre molto buona su questi smartphone.

Ma veniamo al prezzo, presunto, del nuovo top di gamma. Sembra infatti che OnePlus 5 arriverà sul mercato a 479$, cifra più alta rispetto ai 439$ di OnePlus 3T. Un rialzo ampiamente giustificato dall'hardware utilizzato, ma che, se confermato, potrebbe rendere il device un po' meno "Flagship killer" rispetto al passato. Basti pensare che, allo stato attuale, online il Galaxy S8 si può trovare a circa 100€ in più rispetto a un ipotetico prezzo per OnePlus di 479€. Insomma, crescono le prestazioni, cresce il brand, ma crescono anche i prezzi, come è naturale che sia. Appuntamento al 20 giugno per sapere se questi rumor saranno confermati.