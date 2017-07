Opel Adam Black Jack: city car sportiva pensata per i giovani da 14550€

è cresciuto a pane, cinema e videogame. Scopre in giovane età la sua passione per la tecnologia, che lo porta a divorare tutto quello che il mercato ha da offrire, dall’hardware per PC agli smartphone, senza mai sentirsi sazio. Nel tempo libero adora suonare la chitarra, andare in palestra e guardare tonnellate di film e serie TV. Lo trovate sue su

Il mercato delle city car è letteralmente esploso negli ultimi decenni, complici anche il traffico, il prezzo della benzina e i parcheggi, che nella grandi città sono spesso un miraggio. Se prima si puntava più al sodo, con vetture economiche e funzionali, nel corso degli anni questo segmento si è ingrandito a dismisura, con vetture sempre più accessoriate e create per un pubblico specifico. Questo è il caso della nuova Opel Adam Black Jack, che attraverso una nuova colorazione, nuove soluzioni stilistiche ed accessori esclusivi cerca di conquistare il pubblico più giovane, che non vuole rinunciare a un look sportivo e all'attenzione al dettaglio, puntando comunque su una city car dalle dimensioni e dai consumi ridotti.

Fatta per i giovani

La nuova Opel Adam Black Jack è in tutto e per tutto identica alle versioni che l'hanno preceduta, non si tratta infatti di un nuovo modello ma di un allestimento pensato con un occhio di riguardo particolare al pubblico più giovane. Dal punto di vista prettamente estetico questa versione Black Jack si differenzia per soluzioni più aggressive della norma, con il cofano, gli specchietti e in generale tutta la parte superiore dell'auto in tinta nera, mentre il resto della carrozzeria può essere personalizzato a piacimento con i colori disponibili anche negli altri modelli di Opel Adam. Di serie non mancano i cerchi in lega da 17 pollici con finitura diamantata e i vetri posteriori oscurati, che la dicono lunga sul target di questa speciale versione. La vettura è proposta di serie con un'autoradio dotata di lettore CD e Bluetooth, hotspot Wi-Fi e sistema OnStar, che garantisce agli utilizzatori un'ampia gamma di servizi. Per passare a un sistema di infotainment più avanzato servono 350€ in più sul prezzo di listino, ottenendo così una radio R 4.0 IntelliLink, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, mentre per aggiungere il navigatore la cifra sale a 850€. Entrambi i sistemi offrono un display da 7 pollici touch-screen. Il sistema Infinity Sound System invece, con otto altoparlanti (compreso un subwoofer nel portabagagli), è proposto a 400€. Limitate sono purtroppo le scelte in merito alle motorizzazioni, con il solo 1.2 da 70 cv disponibile. Attenzione però perché chi desidera più potenza può puntare sui modelli tradizionali di Opel Adam, che propongono l'allestimento Black Jack anche come semplice optional al costo di 400€.