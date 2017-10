Proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta di brand cinesi poco conosciuti nel nostro Paese, ma oggi non ci occupiamo di smartphone; vi presentiamo infatti PiPO, azienda di Taiwan fondata nel 2003 che realizza soluzioni OEM/ODM e che vanta anche una gamma di prodotti con il proprio marchio. Scendendo nel dettaglio PiPO produce vari tipi di notebook e tablet, anche con Android a bordo. Inoltre nella sua offerta sono inclusi TV Box, visori per la VR e anche monopattini elettrici. Oggi ci occupiamo in particolare del PiPO W9 Pro, un Ultrabook low cost con schermo da 14 pollici, acquistabile a circa 150 euro.

PiPO W9PRO, notebook economico con display Full HD e 4 GB di Ram

PiPO W9 Pro si presenta con forme ispirate direttamente al MacBook Air con dimensioni pari a 351 x 233 x 20 mm ed un peso di 1.4 Kg. Offerto con una scocca in plastica con finitura metallica di colore argento, questo notebook ospita al suo interno un processore quad-core Intel Atom x5-Z8350 (Cherry Trail) fino a 1.92GHz con grafica Intel Graphics 8th gen.; CPU accompagnata da 4 GB di RAM DDR3L e 64 GB di memoria interna di tipo eMMC, espandibile grazie allo slot per microSD fino a 128GB. Passiamo ora allo schermo, un IPS da 14.1 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel) a cui si affianca una camera anteriore da 2MP. Il W9 Pro è anche disponibile in una variante dalle specifiche ancora più basse con uno schermo con risoluzione 1366 X 768, 2 GB di RAM e 32 GB di storage.



Per quanto riguarda le interfacce, su PiPO W9PRO troviamo sul lato destro una porta USB 2.0, il jack audio da 3.5 mm e lo slot per la microSD. A sinistra sono invece alloggiati una HDMI, una USB 3.0 e la porta di ricarica (5V - 2.5A). Infine non dimentichiamo il WiFi b/g/n, il Bluetooth 4.0 e la batteria da 10.000 mAh. Concludiamo con il sistema operativo, questo notebook viene fornito con Windows 10 Home con relativa licenza. Il PiPO W9 Pro è acquistabile nei vari store cinesi come TomTop ad un prezzo promozionale di circa 150 euro nella versione più potente.