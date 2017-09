Rapoo presenta la line-up 2018: design, innovazione tecnica e nuovi materiali

Ad IFA 2017, Rapoo ha presentato tanti nuovi prodotti caratterizzati da design innovativo utilizzati combinato con funzioni pratiche e con le tecnologie più recenti. I principali punti di forza includono il primo mouse wireless del mondo in tessuto, i modelli professionali di mouse multi-mode MT e le splendide tastiere innovative con il design in legno "Wooden Edition". I laboratori gaming di Rapoo, conosciuti con il nome di VPRO, hanno presentato invece una gamma di tastiere meccaniche da gioco. Novità più che apprezzate dai media e dai visitatori che hanno potuto toccare con mano e apprezzare le innovazioni presso lo stand Rapoo a IFA. Ora questi dispositivi stanno per arrivare sul mercato, andiamo dunque a conoscere meglio i prodotti della nuova line-up 2018.



3510 Plus - Il primo mouse wireless al mondo con un fantastico design in tessuto

Il Mouse Ottico Wireless in tessuto 3510 Plus offre uno stile classico, le sue eleganti e armonizzate curve, i materiali di prima qualità e la cover in tessuto rendono il mouse incredibilmente bello ed ad un pezzo unico. Non è solo un capolavoro in termini di aspetto - grazie al suo design ambidestro e alla forma simmetrica - il 3510 Plus è comodo per l'utilizzo sia con la mano destra che con la sinistra, senza procurare alcuno sforzo sulle mani. L'uso wireless del 3510 Plus è completamente affidabile grazie allo standard a 2,4 GHz, che offre una portata fino a 10 metri e una copertura di 360° garantendo una connessione sicura e senza interferenze con i PC Windows e i MacBook. Disponibile in due classici colori in tessuto - grigio chiaro, nero - e a breve anche nel colore blu jeans, il 3510 Plus si intona perfettamente a qualsiasi ambiente, computer e scrivania.



Sette ragioni per cui il 3510 Plus è da provare:

• Cool, elegante e dal design compatto: spicca tra la folla!

• Il primo mouse rivestito in tessuto: unico, trendy e comodo

• Affidabile connessione wireless da 2.4GHz con copertura di 360° e portata fino a 10 metri

• Per utenti sia destri che mancini (ambidestro)

• Funziona sia con Windows che con macOS

• Navigazione facile e rapida: sensore 1000 DPI

• Uso prolungato: fino a 12 mesi prima di sostituire la batteria?

MT750 - Mouse Laser Wireless Multi-mode

La scelta dei professionisti: il mouse MT750 dotato di una funzionalità di connessione multi-mode unica, che consente di collegarsi in modalità wireless tramite Bluetooth 3.0, 4.0 e 2.4 GHz. Ciò permette di collegare contemporaneamente più dispositivi diversi al mouse e dà la possibilità di passare facilmente da un dispositivo all'altro. Il design sofisticato con finitura opaca e la sua forma ergonomica che mantiene le mani e i polsi in una posizione naturalmente confortevole ne consentono la massima comodità anche per gli utilizzatori più assidui. MT750 dispone anche di un sensore laser ad alte prestazioni da 3200 DPI completamente regolabile per garantire la massima e più accurata precisione su qualsiasi superficie. Per renderlo ancora migliore, il MT750 è dotato di una batteria ricaricabile ecologica, che viene caricata in sole 3 ore e dura fino a 30 giorni di utilizzo quotidiano. Nella scatola è incluso un cavo micro-USB per una ricarica facile. Il nuovo mouse wireless multi-mode laser MT750 sarà disponibile nel mercato italiano nell'ultimo trimestre del 2017 al prezzo consigliato di 59,99 €.



MT550 - Wireless Multi-mode Optical Mouse

Il MT550 è il fratello minore del mouse MT750. Con la stessa tecnologia multi-mode il mouse MT550 consente la connessione simultanea senza fili via Bluetooth 3.0, 4.0 e 2.4 GHz con differenti dispositivi nello stesso momento. Il delizioso design, dalle curve perfettamente finite, è ideale per un uso destroide e regala una piacevole superfice opaca. La sua forma curva e l'alta qualità di lavorazione rendono il mouse facile da usare su ogni scrivania e perfetto per viaggiare. Il sensore regolabile da 1600 DPI e la batteria della durata di 12 mesi completano l'intero pacchetto. Il nuovo mouse ottico wireless multi-mode MT550 sarà disponibile nel mercato italiano nell'ultimo trimestre del 2017 al prezzo consigliato di 49,99 €.



Nuova "Wooden Edition" per le tastiere wireless - E6800, E9260 & X8500

Rivoluzionarie ed eleganti allo stesso tempo. Rapoo ha presentato due nuove tastiere e un combo set composto da tastiera e mouse nel nuovo stile "Wooden Edition". Sottili, eleganti e con elementi in legno di design unico, queste nuove tastiere Rapoo sono perfette per coloro che apprezzano l'arte, il gran design e semplicemente non si accontentano dell'ordinario. Questi tre prototipi, presentati per la prima volta a IFA2017, hanno subito catturato l'attenzione. Rapoo ha pianificato l'integrazione della nuova tecnologia wireless multi-mode per entrambi i modelli E6800 e E9260. La tastiera più acclamata e richiesta è stata la E6800 caratterizzata da una robusta base in lega di alluminio e disponibile in diversi modelli di legno. La tastiera, nella sua interezza, è sottile solo 4,9 mm.



E6800 - specifiche pianificate:

• Connessione wireless multi-mode per passare facilmente tra Bluetooth 3.0, 4.0 e 2.4 GHz

• Design ultra sottile di 4,9 mm

• Resistente agli spruzzi

• Bellissimi elementi artigianali in legno



La disponibilità nel mercato italiano della E6800 è stimata per il primo trimestre del 2018 con un prezzo consigliato attualmente previsto di 59,99 €.



La E9260 è un ulteriore sviluppo della iconica E9270P di Rapoo. A un primo sguardo, risulta rapidamente evidente che Rapoo non utilizza il classico pannello di controllo touch, sostituito da un design unico in legno. Nuovi sono anche i classici tasti per premere i comandi multimediali. La scocca è, come nel precedente modello E9270P, in acciaio inossidabile ed è stata impreziosita con lega di alluminio.



E9260 specifiche pianificate:

• Connessione wireless multi-mode per passare facilmente tra Bluetooth 3.0, 4.0 e 2.4 GHz

• Design ultra sottile di 4,9 mm

• Resistente agli schizzi

• Acciaio inossidabile e lega di alluminio

• Bellissimi elementi artigianali in legno

• Tasti Scissor

•Tasti multimediali

La disponibilità nel mercato italiano della E9260 è stimata per il primo trimestre del 2018 con un prezzo consigliato attualmente previsto di 69,99 €.



La Wooden Edition è ampliata anche dal nuovo combo set X8500, anch'esso previsto per il primo trimestre del 2018 ad un prezzo consigliato di 39.99 €.



V700RGB Alloy - Tastiera meccanica RGB illuminata da gaming

I laboratori gaming Rapoo hanno presentato quest'anno a Berlino una nuova eccitante gamma di prodotti VPRO in alluminio dedicati al gioco. Questa tastiera gaming meccanica e illumintata RGB regala funzionalità di programmazione complete per tutti i tasti. I moderni switch garantiscono una pressione costante con durata fino a 60 milioni di operazioni. La distanza della corsa di 2 mm e il punto di contatto di 60 g assicurano un tempo di reazione rapido anche durante i giochi più intensi. L'illuminazione multicolore dello sfondo in 16 milioni di colori può essere impostata con vari effetti, come la modalità APM (Actions per Minute). Inoltre, è possibile premere più tasti simultaneamente in modo da non perdere alcun passaggio o sequenza di tasti.La memoria on- board interna assicura che le singole impostazioni siano memorizzate direttamente sulla tastiera. Il vantaggio? Se la V700RGB Alloy è collegata ad un altro PC, non è necessario installare alcun driver. Basta collegarla e iniziare! L'arrivo sul mercato della tastiera gaming V700RGB Alloy VPRO è pianificato per l'ultimo trimestre del 2017 ad un prezzo consigliato di €99.99.



V805 - Rapoo & Cherry: il ritorno di fiamma

Come richiesto sin dal primo giorno da molti fan di VPRO, Rapoo ha presentato all'IFA di quest'anno la prima tastiera con gli switch meccanici Cherry MX e Cherry MX Silent. Questi switch garantiscono una pressione costante - fino a 50 milioni di operazioni. La nuova V805 VPRO è caratterizzata da tasti completamente programmabili e da un design a prova di schizzi per la migliore esperienza di gioco. Il design è arricchito da una superficie in lega di alluminio spazzolato in nero, che conferisce alla tastiera una protezione aggiuntiva e uno stile inconfondibile. La tastiera possiede un'illuminazione individual key in diverse modalità di colore. L' Anti-ghosting (con tutti i tasti conflict-free) e una memoria interna per le singole impostazioni completano l'offerta globale V805. V805 è attesa sul mercato all'inizio del 2018 per un prezzo consigliato di €119.99.