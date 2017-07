Samsung Galaxy Note 8: tutti i rumor, dal prezzo alla data di presentazione

I rumor relativi a Galaxy Note 8 continuano a susseguirsi imperterriti e, anche grazie all'annuncio "bomba" (no, non in quel senso) del ritorno del suo predecessore nella speciale Fan Edition, l'hype degli amanti del mondo Samsung è, come di consueto, alle stelle. Il phablet in questione dunque, viste anche le disavventure dell'originale Note 7, porta con sé delle aspettative molto alte e la società sudcoreana non si può assolutamente permettere un altro passo falso. Questo sarebbe un gran peccato ma a giudicare dalle indiscrezioni che circolano in rete Note 8 non deluderà le aspettative, promettendo già oggi molto bene. Ma bando alle ciance, andiamo a vedere nel dettaglio tutti i rumor emersi fino ad ora.

Caratteristiche tecniche

A livello di caratteristiche tecniche, Galaxy Note 8 dovrebbe montare un display Super AMOLED (2960x1440 pixel) da 6.3 pollici (aspect ratio 18.5:9), una CPU Snapdragon 835 o Snapdragon 836 o Exynos 8895 (a seconda del mercato), 6 GB di RAM, 128GB di memoria interna, una dual camera posteriore con due sensori da 12 MP e una batteria da 3300 mAh. Sul fronte connettività, troveremo il supporto all'LTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac MIMO, NFC, USB Type-C e Bluetooth 4.2. Oltre a questo, dovrebbero essere presenti anche il jack da 3.5mm, il tasto dedicato all'avvio dell'assistente vocale Bixby (che chissà quando potremo utilizzare "seriamente") e un sensore di impronte digitali, anche se questo non dovrebbe essere incorporato sotto lo schermo (come si rumoreggiava inizialmente) ma bensì posto sul retro, anche questa volta in posizione decentrata, come su S8, al fianco della dual cam. Infine, la S Pen dovrebbe presentare svariati, ma non meglio precisati, miglioramenti e prendere posto a lato della porta USB di ricarica. Non abbiamo ulteriori informazioni per quanto riguarda le altre caratteristiche tecniche.

Primi concept e render

Per quanto riguarda il design, invece, possiamo ammirare Note 8 negli svariati concept e render apparsi online. Tante le fonti entrate in gioco, da SamMobile a Evleaks passando per il sito coreano TheBell fino ad arrivare ai ragazzi di Concept Creator. Tutti confermano lo schermo borderless e delle "differenze" di design minime con gli ultimi dispositivi Samsung, tanto da essere già stato ribattezzato da alcuni utenti online come "un Galaxy S8 con il pennino". Visto il quantitativo di indiscrezioni provenienti da fonti abbastanza affidabili (vedi Evan Blass), ci sono buone possibilità che i rumor che vi abbiamo riportato in merito al design siano veritieri.

Prezzo e presunte date di presentazione e di lancio

Stando a svariate indiscrezioni apparse online, Samsung Galaxy Note 8 dovrebbe essere presentato il prossimo 23 agosto in una conferenza a New York. Per quanto riguarda la data di lancio, invece, questa sarebbe stata anticipata agli inizi di settembre, per dare un nuovo boost alle vendite e per anticipare Apple e i suoi nuovi dispositivi. Insomma, potremmo avere tra le mani il prossimo phablet di casa Samsung prima del previsto. Galaxy Note 8 dovrebbe essere commercializzato nelle colorazioni blu, nera e oro ad un prezzo di 999 euro.