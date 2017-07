Samsung Galaxy S8 Mini: il top di gamma Android a misura di mano

è cresciuto a pane, cinema e videogame. Scopre in giovane età la sua passione per la tecnologia, che lo porta a divorare tutto quello che il mercato ha da offrire, dall’hardware per PC agli smartphone, senza mai sentirsi sazio. Nel tempo libero adora suonare la chitarra, andare in palestra e guardare tonnellate di film e serie TV. Lo trovate sue su

Se si osservano i top di gamma usciti in questo 2017, nessuno di questi presenta uno schermo con dimensioni inferiori a 5 pollici. Anzi, la tendenza è andare ben oltre, con misure che di norma non scendono sotto ai 5.5 pollici, non proprio la situazione ideale per chi è in cerca di un dispositivo che sia davvero portatile e utilizzabile con una sola mano. Questo nonostante l'arrivo degli schermi borderless, che consentirebbe oggi di creare degli smartphone molto piccoli ma con schermi grandi. Invece, LG e Samsung, le uniche aziende ad avere portato sul mercato telefoni senza cornici, hanno preferito sfruttare lo spazio in più per aumentare la diagonale dei pannelli, come nel caso di S8+, che utilizza un display da ben 6.2". Ora però le voci su un nuovo prodotto in sviluppo da Samsung stanno per cambiare le carte in tavola, visto che il presunto Galaxy S8 Mini potrebbe portare una ventata d'aria fresca in un mercato concentrato quasi esclusivamente sui device di grandi dimensioni.

Un S8 in miniatura

La premessa è d'obbligo: siamo di fronte a un rumor nuovo, per cui la certezza sulla realizzazione di questo dispositivo non c'è. Resta però il fatto che i riscontri positivi nel pubblico di internet la dicono lunga sull'interesse verso un device di questo tipo, che potrebbe portare nelle tasche degli utenti uno smartphone finalmente a misura di mano. Allo stato attuale, sembra che il Galaxy S8 Mini adotterà uno schermo da 5.3 pollici Infinity Display, quindi senza cornici e con aspect ratio 18.5:9, esattamente come i fratelli maggiori. Anche se 5.3 pollici possono sembrare tanti, un telefono di questo tipo risulterebbe più piccolo di un modello da 5 pollici. Basti pensare che il Galaxy S8+ non è molto differente, in termini di dimensioni, da un iPhone 7 Plus, nonostante quest'ultimo adotti un pannello di "soli" 5.5 pollici. Galaxy S8 Mini potrebbe quindi apparire come un device da 4.7", ma con tutti i vantaggi delle dimensioni maggiori del pannello date dall'assenza dei bordi. Non sappiamo quale risoluzione possa venire utilizzata in questo smartphone, ma la FullHD+ (2220x1080) già vista sulle varianti attuali del top di gamma sembra perfetta per un display di questo tipo.

In merito alle specifiche tecniche, allo stato attuale sembra che Galaxy S8 Mini possa includere un processore Snapdragon 821, non l'ultimo arrivato ma comunque molto potente, con 4 GB di RAM. Non mancheranno nemmeno lo scanner per l'iride e il lettore di impronte. A tal proposito, se davvero questo smartphone vedrà la luce speriamo che Samsung lo collochi in posizione centrale, sotto alla fotocamera. Quest'ultima potrebbe riprendere molto da quella da 12 Megapixel montata su S8, ma non ci sono ancora conferme in merito.