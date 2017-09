Samsung Galaxy X: il 2018 sarà l'anno degli smartphone pieghevoli?

è cresciuto a pane, cinema e videogame. Scopre in giovane età la sua passione per la tecnologia, che lo porta a divorare tutto quello che il mercato ha da offrire, dall’hardware per PC agli smartphone, senza mai sentirsi sazio. Nel tempo libero adora suonare la chitarra, andare in palestra e guardare tonnellate di film e serie TV. Lo trovate sue su

Il 2017 è stato l'anno degli smartphone borderless. I device senza cornici dello schermo sono ormai al centro dell'attenzione del pubblico, attirato da display sempre più grandi installati su telefoni di dimensioni più contenute rispetto al passato. Da qui alla fine dell'anno arriveranno altri due smartphone borderless, il Mate 10 e l'attesissimo iPhone X, a completare una lineup per ora incentrata sui soli top di gamma. Nel 2018 vedremo certamente questa tipologia di device anche nella fascia media, ma Samsung potrebbe avere qualcosa di ancora più innovativo in serbo. Sembra infatti che il prossimo anno potremmo vedere quello che oggi viene chiamato Galaxy X, ovvero il primo smartphone pieghevole della casa coreana.



Non sarà troppo presto per gli smartphone pieghevoli?

Il nome Galaxy X non è ufficiale ma viene utilizzato comunque per identificare questo fantomatico smartphone pieghevole in sviluppo da Samsung. Questo avrebbe come codice identificativo SM-G888 ed ha fatto la sua comparsa diverse volte nel corso del 2017, prima attraverso le certificazioni Wi-Fi e Bluetooth; nei giorni scorsi è riapparso ancora per essere certificato dalla Korea's National Radio Research Agency. Il codice utilizzato non corrisponde a nessun modello uscito finora dalla casa coreana, ecco spiegato il motivo perché i rumor lo associano al primo smartphone pieghevole in sviluppo da Samsung. Rumor che per altro affermano il possibile arrivo sul mercato già il prossimo anno, anche se su questa affermazione i dubbi sono tantissimi.

Fino a questo momento, i dispositivi pieghevoli funzionanti mostrati sono tutt'altro che prodotti finiti e necessitano di ulteriori step evolutivi prima di arrivare sul mercato. Basta osservare quanto fatto vedere da Lenovo nel corso delle ultime presentazioni per capire che i device pieghevoli devono ancora essere sviluppati a dovere. Esemplare è il problema relativo al materiale da utilizzare per la copertura del display. Escluso il vetro, che per ovvi motivi non può piegarsi come un foglio di carta, i materiali plastici utilizzati finora hanno mostrato un'uniformità poco convincente, creando avvallamenti e pieghe sul display che rovinano la user experience.

Insomma, sembra proprio che la killer feature di questa tipologia di device, ovvero la possibilità di piegarli, sia allo stato attuale anche il loro più grande punto debole. Ecco perché siamo scettici sulla possibilità di vedere uno smartphone pieghevole già nel 2018, che crediamo invece sarà l'anno della definitiva consacrazione dei device borderless.