Smartphone Geotel Amigo, un completo entry level a meno di 100 euro

Proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta di brand cinesi poco conosciuti in Italia e dopo AGM Mobile e HomTom vi presentiamo oggi Geotel. Si tratta di un'azienda di Shenzhen nata nel 2011 come produttore OEM/ODM, che ha prodotto nel corso degli anni smartphone per 30 brand diversi in vari Paesi del mondo, dal Nord America all'Europa. Alla fine del 2016, Geotel ha deciso di sviluppare una propria linea di prodotti con una gamma composta attualmente da quattro smartphone; l'Amigo, il più grande Note e due device di tipo rugged, l'A1 ed il G1. Oggi ci occupiamo in particolare dell'Amigo, un device con schermo da 5,2 pollici dotato di scocca in metallo e dalla buona dotazione di memoria.

Geotel Amigo, design e caratteristiche tecniche

Il Geotel Amigo adotta una scocca in metallo dal design decisamente poco originale; il posteriore ricorda, infatti, i device di Motorola con il tipico elemento circolare che integra la fotocamera ed il flash. Anche dal frontale non arrivano particolari innovazioni con i tasti Android integrati nello schermo. Concludiamo l'analisi del design ricordando la presenza del sensore per le impronte posizionato sul retro ed il secondo flash sul frontale. Infine le misure dell'Amigo pari a 150,6 X 74,5 X 9,3 mm per un peso di 164 grammi con tre colorazioni disponibili, l'interessante rossa e le tradizionali nera e oro. Passiamo ora alle specifiche tecniche partendo dallo schermo 2.5D da 5,2 pollici, di tipo IPS e con risoluzione HD (1280x720). Cuore dell'Amigo è il SoC MediaTek MT6753 con 8 core ARM Cortex-A53 ad una frequenza di 1,3 GHz; processore con GPU Mali-T720 affiancato da 3 GB di RAM e 32 GB di storage, espandibile via MicroSD (fino a 256 GB). Per quanto riguarda il comparto fotografico, su questo device entry level è stata installata sul retro una camera Samsung da 13 MP con pixel da 1.12um, autofocus a rilevamento di fase e dual flash, mentre frontalmente è presente un sensore da 5 megapixel sempre con flash.



Completiamo le caratteristiche tecniche di questo Dual Sim con la batteria da 3.000 mAh e la connettività LTE con banda da 800 MHz, il Wi-Fi a/b/g/n/ac, Micro USB e Bluetooth 4.2. Non dimentichiamo, infine, il sistema operativo Android 7.0, con Geotel che promette aggiornamenti regolari del software. Terminiamo col prezzo, l'Amigo è attualmente acquistabile in offerta sul sito TomTop a partire da 91 euro.