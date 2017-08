Solar Roof, Elon Musk installa tetti solari nelle case dei suoi dipendenti

Tesla, e il suo visionario CEO Elon Musk, sono al centro delle attenzioni in campo tecnologico ormai da molto tempo grazie soprattutto alle continue innovazioni che puntualmente vengono introdotte dalla società californiana. A Palo Alto non sono abituati a fare vacanze e Tesla conferma il tutto non smentendosi nemmeno in questi afosi giorni di inizio agosto. Infatti, nel corso degli ultimi giorni, sono stati installati i primi tetti fotovoltaici creati dall'azienda, denominati Solar Roof. Stiamo parlando di coperture in grado di essere quasi 'invisibili' e di creare un ottimo sistema sia per la produzione di energia rinnovabile che per lo storage di essa, grazie a Tesla Powerwall, batteria in grado di mantenere in funzione un'abitazione anche in caso di blackout.

Elon Musk e altri dipendenti Tesla hanno fatto da "beta tester"

In particolare, sono stati lo stesso Elon Musk ed alcuni dirigenti e dipendenti di Tesla a testare in prima persona il nuovo sistema, installando i tetti solari sulle proprie abitazioni. I Solar Roof erano stati annunciati a fine ottobre 2016 mentre i preordini sono stati aperti lo scorso maggio. Nonostante questo, il CEO ha dichiarato che, prima di commercializzare il prodotto, la società californiana dovrà "ottimizzare i costi, semplificare il processo di installazione e migliorare il prodotto". Tuttavia, Tesla ha già annunciato di voler iniziare a mettere in produzione i Solar Roof nella sua fabbrica di Buffalo, New York, prima della fine di quest'anno. D'altronde, non staremmo parlando di Elon Musk se non ci fossero in ballo obiettivi ambiziosi. Le finiture disponibili saranno Smerigliata, Liscia, Toscana e In Ardesia.

Prezzi e disponibilità

Per quanto riguarda i prezzi, si rumoreggia che essi si attestino, senza unità Powerwall, sui 21.85 dollari per ogni piede quadro (circa 0.092 metri quadri) per una superficie di circa 3000 piedi quadri (circa 278.71 metri quadri). Uscendo dal campo delle indiscrezioni, invece, Tesla si è limitata ad affermare che il costo dei suoi Solar Roof sarà in linea con quello dei pannelli solari convenzionali. Nonostante questo, le dichiarazioni della società californiana sono in netto contrasto con le stime degli analisti, che riportano prezzi assai più costosi. La "data di lancio" dei suddetti tetti fotovoltaici e' prevista per un generico 2018. Per ulteriori informazioni vi consigliamo di consultare il sito web ufficiale italiano di Tesla.