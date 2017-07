Ultime novità in campo Tech: i migliori approfondimenti di luglio 2017

Siamo oramai ad estate inoltrata e con l'imminente arrivo di agosto sempre più persone trascorreranno il loro tempo sotto l'ombrellone, magari con un buon libro in mano oppure muniti di smartphone e qualche powerbank molto capiente. Per coloro che non riescono a staccarsi dalla tecnologia neanche in vacanza, cosa molto comune in un mondo sempre connesso come quello in cui viviamo, riproponiamo i migliori approfondimenti, tra recensioni e speciali, pubblicati qui sulla sezione Tech di Everyeye durante il corso degli ultimi 31 giorni (lo ammettiamo, abbiamo "barato" scegliendone due usciti a fine giugno). Quello che si appresta a concludersi è stato un mese abbastanza movimentato: dalla prima decade di iPhone alla prova di OnePlus 5, passando per il primo fotone teletrasportato dalla terra fino allo spazio e per "l'esplosione" del fenomeno del mining. Ma bando alle ciance, andiamo a scoprire insieme le notizie che hanno stimolato maggiormente l'interesse della community in questo afoso luglio 2017!



[SPECIALE] iPhone: 10 anni di evoluzione e innovazione

È difficile credere che siano già trascorsi dieci anni dall'arrivo sul mercato del primo iPhone: in questa decade il piccolo smartphone nato dal colosso di Cupertino ha letteralmente rivoluzionato il settore della tecnologia, modificando radicalmente le abitudini degli utenti. [...] Ma com'è cambiato lo smartphone di Apple dal 29 giugno 2007, giorno del suo debutto sul mercato, ad oggi? Scopriamolo in questo speciale dedicato all'evoluzione di un telefono che ha segnato la storia.

[RECENSIONE] Acer VX15: ottime prestazioni e buona portabilità

Il notebook da gaming Acer VX15 si è rivelato un device interessante per coloro che sono alla ricerca di una macchina da gioco dal buon rapporto tra performance e comodità di trasporto. Certo, i suoi 2,5 Kg di peso non sono propriamente pochi, ma rappresentano comunque una soglia minima d'accesso se si vuole contare su una componentistica di buon livello e con una dissipazione quantomeno discreta.

[RECENSIONE] OnePlus 5: lo smartphone Android più veloce in commercio

Un tempo chi era alla ricerca dello smartphone più veloce in commercio poteva puntare diretto verso un nome: Nexus. [...] Oggi la gamma Nexus non esiste più e al suo posto sono arrivati i Google Pixel, che ne hanno conservato le caratteristiche ma aumentato il prezzo di vendita. [...] Tutti gli appassionati in cerca di un dispositivo capace di garantire il cosiddetto "effetto burro" possono però ora dormire sonni tranquilli, perché OnePlus 5 è arrivato.

[SPECIALE] Open Fiber, come Enel vuole portare la banda ultra-larga in tutta Italia

Open Fiber procederà su due fronti distinti: da una parte un progetto che mira a portare la banda ultra-larga in 280 comuni con connessione ad 1 Gigabit al secondo, dall'altra parte Open Fiber sfrutterà i bandi Infratel per portare la fibra a velocità comprese tra 30 mbps e 100 mbps nelle così dette aree marginali o a fallimento di mercato. Attiva esclusivamente nel mercato all'ingrosso, Open Fiber non fornisce il servizio finale agli utenti, limitandosi a fornirlo ai soli provider. Cosa vuol dire? Beh, prendete un bel respiro, perché la spiegazione non è affatto semplice.

[SPECIALE] Asgardia: viaggio nella prima, vera, nazione spaziale internazionale

Si chiama Asgardia e rappresenta il primo tentativo ufficiale di costruire una vera e propria nazione indipendente spaziale. Il progetto, lanciato lo scorso anno dallo scienziato russo Igor Ashurbeyli, sembrava quasi un gioco, ma la tenacia dei suoi creatori e il numero piuttosto alto di adesioni - circa 200 mila - lo hanno portato più avanti di quanto si potesse pensare.

[SPECIALE] Facebook, Twitter, Google e Microsoft uniti contro l'Isis e il terrorismo

La lotta contro il terrorismo si fa anche online e non poteva essere altrimenti, in un periodo storico in cui le organizzazioni criminali utilizzano internet come base per la loro comunicazione e come propaganda per incutere terrore o attirare giovani ignari. Per questo motivo quattro tra i colossi più importanti di internet hanno deciso di unire i loro sforzi per dare vita ad una strategia comune che ponga un freno deciso al terrorismo online.

[SPECIALE] Il teletrasporto è possibile: fotone teletrasportato a 500 Km dalla terra

Il teletrasporto esiste, è possibile sperimentarlo e gli scienziati cinesi ce lo hanno appena dimostrato un'altra volta: un fotone, una particella di massa nulla responsabile del trasporto di energia elettromagnetica (banalmente è quello che trasporta luce), è stato teletrasportato dalla terra ad un satellite che orbita a più 500 Km di distanza.

[SPECIALE] Netflix e condivisione dell'account: un problema per il futuro?

A dispetto degli annunci di facciata, del marketing e delle buone intenzioni, il fine ultimo di un'impresa commerciale è solo uno: fare profitto. Ci sono poi modi diversi di farlo, ma Netflix si è sempre distinta in questo campo per l'apertura verso il cliente. [...] Che dire poi della condivisione dell'account, una pratica non solo legale, ma anche incentivata dall'azienda stessa. [...] Una vera manna dal cielo per i clienti, ma non per gli azionisti, che in futuro potrebbero imporre un cambiamento netto al contratto del servizio per massimizzare i profitti.

[RECENSIONE] Intel NUC Skull Canyon: un potente mini PC dall'animo gaming

Il NUC Skull Canyon è un prodotto molto interessante, soprattutto per il rapporto dimensioni/prestazioni. La piattaforma hardware, nonostante abbia ormai diverso tempo alle spalle, ha retto bene allo scorrere del tempo, meno invece la GPU, che per quanto fosse all'avanguardia lo scorso anno non riesce, e forse non è mai riuscita, a fornire prestazioni soddisfacenti durante il gioco. Abbiamo messo alla prova il NUC più per curiosità che per testare le reali prestazioni.

[SPECIALE] Google Pixel XL 2017 sarà borderless: svelato il design del top di gamma

[SPECIALE] Bitcoin, schede video e mining: le criptomonete e il sold out delle GPU

Google ha lanciato, lo scorso mese di ottobre, la prima "iterazione" della nuova linea Pixel, che ha preso il posto della tanto amata gamma Nexus. Il mercato telefonico però non conosce sosta e a breve potremmo già essere dinanzi ad un nuovo aggiornamento hardware. [...] In particolare, i colleghi di AndroidPolice [...] sono venuti a conoscenza di numerose informazioni riguardanti quello che dovrebbe essere il prossimo top di gamma della società californiana: Google Pixel XL 2017.

Bitcoin, Ether, valori di mercato che salgono e scendono, schede video sold out, decentralizzazione del sistema monetario, democrazia digitale, mining, videogamer imbestialiti: come è possibile coniugare tutte queste parole in un solo concetto? Semplice, criptovalute. Ormai il fenomeno delle monete digitali è ben lontano dall'essere di nicchia e sta pian piano influenzando il mondo reale.

[SPECIALE] Ethereum e mining: conviene ancora cominciare o è troppo tardi per guadagnare?

Quando da maggio a giugno [...] l'Ether è letteralmente schizzata a quasi 400$, è esplosa la mania del mining, visto che era possibile farlo con semplici GPU rispetto al Bitcoin: improvvisamente gli smanettoni tecnologici (e non solo) di tutto il mondo hanno cominciato a razziare gli shop online per entrare in possesso delle schede video da gaming di fascia alta.

[SPECIALE] Come fare mining per Ethereum: guida semplificata per iniziare

Più di due mesi fa esplodeva la mania del mining di criptovalute e gli smanettoni del settore hanno letteralmente saccheggiato le scorte di schede video degli store online. [...] Ora vediamo di capire quali sono le condizioni per fare mining e come iniziare prendendo in considerazione la criptovaluta Ether, attualmente la migliore da minare se si possiedono le giuste schede video.

[SPECIALE] Internet: perché l'Italia continua a non utilizzare la rete?

Gli italiani e internet non sono mai andati a braccetto e, nonostante le cose continuino a migliorare, lo fanno molto più lentamente rispetto alla media europea. Questo quanto emerge dalla recente ricerca dell'Agcom. [...] Internet continua ad essere agli ultimi posti delle preferenze degli italiani, complice una bassa diffusione della banda larga e un gap generazionale che continua a rendere difficoltosa la diffusione di internet a tutta la popolazione.

[SPECIALE] Tidal HiFi: l'audio di qualità fa la differenza, ma ne vale la pena?

Basta una piattaforma come Deezer, Spotify, TIM Music, Apple Music per ascoltare in qualsiasi momento qualsiasi brano ci venga in mente. [...] Tra i servizi disponibili spicca però Tidal, che ha praticamente puntato quasi tutto sulla qualità del suono Lossless. [...] Questo particolare servizio, che potremmo definire per "audiofili", prende il nome di Tidal HiFi e queste sono le nostre considerazioni dopo alcune settimane di prova.

[RECENSIONE] Intel Optane 32 GB: l'SSD che velocizza i dischi meccanici

Oggi analizziamo [...] un prodotto destinato all'utenza consumer, inviatoci direttamente da Intel: non si tratta di niente di diverso da un Solid State Drive con interfaccia PCIe, che però monta a bordo proprio i chip di memoria 3D Xpoint. [...] Il punto di forza di un SSD Intel Optane è diverso da quello su cui sono focalizzati gli usi degli utenti canonici. Il dispositivo è veloce, molto veloce, ma nell'utilizzo desktop le differenze quasi non si notano.

[SPECIALE] Il Trono di spade: un modello matematico predice la morte dei personaggi!

Game of Thrones è un fenomeno popolare talmente grande da aver invaso ambiti che apparentemente hanno poco a che vedere con lo show. [...] Milan Janosov, un dottorando di Budapest, ha costruito una network che descrive in che relazione sono 94 personaggi della serie televisiva, per predire chi sarà il prossimo a morire. [...] Chi non è arrivato alla fine della sesta stagione potrebbe trovare eventuali spoiler. [...] Tutto quello che leggerete non si basa in nessun modo su informazioni trafugate in anticipo della settima stagione.

[RECENSIONE] Nokia 3310: il feature phone che punta tutto sulla nostalgia

Utilizzare per qualche giorno questo Nokia 3310 ci ha aperto gli occhi. Come si faceva qualche anno fa senza smartphone, senza WhatsApp, senza mail, senza essere sempre connessi? Sicuramente non tutti hanno esigenze di questo tipo, molto dipende dal lavoro che si svolge, ma bisogna dire che acquistare un feature phone, oggi, appare una scelta quanto mai anacronistica per un utente abituato agli smartphone.

[SPECIALE] Stephen Hawking e i suoi annunci catastrofici: verità o finzione?

Quando si parla di astrofisica, Stephen Hawking è uno dei maggior esperti nel campo. [...] E' noto anche per la sua spiccata autoironia e la sua capacità di immaginazione senza limiti. [...] Purtroppo nelle notizie che fanno il giro del web spesso si leggono solo sue affermazioni estrapolate da un'intera frase (spesso ironica), che lo fanno sembrare un folle visionario che lancia maledizioni sulla terra.

[SPECIALE] Hyperloop, Elon Musk e trasporti iper veloci: un sogno che diventa realtà

Il progetto Hyperloop sta finalmente trovando delle applicazioni pratiche. Questo sistema di trasporto, dalle potenzialità rivoluzionarie, è stato pensato per rendere il transito di persone e merci su terra più veloce e speriamo economico rispetto a quello via aria. Il suo sviluppo ha richiesto anni e milioni di investimenti, ma l'idea di Elon Musk sta ora trovando partner importanti e interessati al suo sviluppo.

[SPECIALE] Sky e fatturazione ogni 28 giorni: una scelta che scontenta tutti

La notizia ha fatto in breve tempo il giro del web, e non potrebbe essere altrimenti visto che Sky conta in Italia milioni di abbonati: anche l'operatore televisivo satellitare passerà alla fatturazione a 28 giorni dal 1 ottobre. Questo significa per gli utenti l'aumento dell'8.6% sul costo del proprio abbonamento. [...] L'annuncio di Sky è [...] arrivato come un fulmine a ciel sereno, prendendo alla sprovvista gli abbonati e generando un enorme malcontento, soprattutto online. Un malcontento che sfocia spesso nella parola "disdetta", divenuta l'unica arma dei clienti per far sentire la propria voce.

