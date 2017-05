Grande successo a Milano per i Thomson Days!

: La prima edizione italiana deisi è tenuta a Milano nelle giornate del 27 e 28 aprile e si è confermata un’ottima opportunità per scoprire le innovative soluzioni Thomson.

“Secondo una ricerca realizzata da GfK, il comparto dei beni durevoli in Italia ha visto una crescita dell’1,9% nel 2016 rispetto al 2015. I segmenti della telefonia, dell’informatica e dell’elettronica di consumo hanno coperto oltre il 69% della quota totale, mentre la telefonia stessa, i piccoli elettrodomestici e i grandi elettrodomestici hanno segnato gli incrementi più importanti –ha spiegato Claire Villeneuve, Head of Trademark Licensing di Technicolor, la società che detiene la proprietà del brand Thomson- il nostro marchio ha una forte notorietà in Italia dato che è presente sul mercato da diversi anni e i suoi dispositivi televisivi e i device audio video sono molto apprezzati dai consumatori italiani. I valori del brand, come la semplicità, l’eleganza, l’innovazione, la fiducia e la condivisione riflettono le necessità delle famiglie. E le più recenti soluzioni, disponibili in un’ampia gamma di categorie di prodotto, saranno in grado di soddisfare ogni richiesta dei nostri consumatori”.

Durante l’evento, Thomson ha presentato alcune tra le sue più importanti novità.

La linea di televisori Thomson UHD C64 con tecnologia HDR, che assicura un’esperienza interattiva eccezionale e offre una qualità dell’immagine senza precedenti.

I notebook Thomson Ultra-Slim Prestige (10,1”, 11,6 “ e 14 “) della linea NEO con display touch screen o non touchscreen e risoluzione Full HD o HD, dotati di cabinet in alluminio spazzolato, design ergonomico e con all’interno i più recenti microprocessori Intel®, in aggiunta ai nuovi modelli di tablet Android.

Il nuovo sistema stereo Bluetooth Thomson DS60DUO, ideale per regalare un’esperienza stereofonica invidiabile nonostante il design estremamente compatto.

La nuova linea di piccoli elettrodomestici Thomson, tra cui l’innovativo robot da cucina multi-funzione connesso Geni Mix Pro Connect, le soluzioni telefoniche e di assistenza per anziani, ipovedenti e ipoudenti, quali l’innovativo device Conecto Mobile.

La nuova linea di accessori audio/video per l’intrattenimento domestico firmata Thomson, composta dalla cuffie WHP6316BT e HED4407 e dal telecomando universale ROC3506.

La prima edizione italiana dei Thomson Days è stata impreziosita dalla presenza della Master Chef francese Emilie Lang, che ha deliziato gli ospiti con le sue prelibatezze culinarie preparate con l’utilizzo dei piccoli elettrodomestici da cucina Thomson.

Un gruppo di esperti internazionali del brand Thomson ha risposto in modo dettagliato alle domande degli ospiti, che hanno manifestato grande interesse per l’ampia gamma di prodotti, l’elevata qualità e il design delle soluzioni firmate Thomson.