"Acquistiamo il tuo smartphone usato", la truffa corre su Whatsapp

Una nuova truffa corre su Whatsapp . Negli ultimi giorni, infatti,sembra aver ricevuto molte segnalazioni da parte di utenti che, almeno secondo gli stessi, sono rimasti senza smartphone, in quanto vittime di una nuova truffa.

Truffa che corre appunto, corre su Whatsapp ed aggancia le vittime attraverso questo messaggio: “buonasera, mi scuso per il disturbo. La contatto in merito al suo annuncio, S8, per conto di TrenDevice. Abbiamo visto il suo prodotto e siamo interessati all’acquisto diretto del prodotto al prezzo che ha messo. Non si tratta di un conto vendita ma siamo interessati a comprare il prodotto, in modo diretto, come azienda. Le vogliamo offrire l’oppurtunità di vendere il suo prodotto in maniera istantanea e sicura, senza inutili perdite di tempo. Ci prendiamo responsabilità e costi di spedizione. Nel caso scelga di vendere il suo prodotto attraverso il nostro servizio, avrà anche un regalo del 20% su qualsiasi prodotto che desidera nel nostro negozio fisico ed online. Se le interessa le spiego la procedura semplice e gratuita per vendere il suo prodotto attraverso il nostro servizio, altrimenti possiamo solo augurarle una buona vendita tra privati”.

Una volta agganciata la vittima, viene comunicato l’indirizzo a cui inviare lo smartphone, salvo poi sparire.