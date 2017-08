'Classifica' vendite smartphone: Huawei meglio di Apple in Europa

sta vivendo un vero e proprio "periodo d'oro" negli ultimi tempi. In particolare, nel corso degli ultimi 24 mesi la società cinese ha investito un ingente quantitativo di risorse sia nella realizzazione dei propri smartphone che nel, affermandosi come uno dei brand più "in vista", anche in

Lo conferma ulteriormente la notizia che giunge oggi: secondo una ricerca effettuata da Canalys, Huawei ha superato Apple in quanto a numero di dispositivi venduti sul suolo europeo. Infatti, stando alle stime, la società cinese avrebbe "piazzato" ben 38 milioni di smartphone solamente nel secondo trimestre di quest'anno, per un incremento del 20% rispetto al 2016.

L'attuale classifica dei produttori di smartphone in Europa vede ora, dunque, Samsung in testa, seguita da Huawei e Apple, ora "solamente" terza. Interessante anche notare come il quarto produttore in Europa per dispositivi venduti sia Xiaomi, segno inequivocabile dell'impatto che le società cinesi stanno avendo sul mercato. Per ulteriori informazioni vi consigliamo di consultare questo PDF.