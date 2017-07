IcarusTrip: il cacciatore di neutrini è arrivato in America

Più di due settimane fa Icarus, il più grande rilevatore di neutrini mai creato, era partito da Anversa diretto verso l'America, al Fermilab vicino a Chicago. Finalmente è arrivato alche si trova a sud del lago Michigan, sempre vicino a Chicago.

Tutta la storia di Icarus è raccontata in questa news di alcune settimane fa, così come il suo viaggio fino ad Anversa e attraverso l'oceano. Il suo passaggio cominciato dal laboratorio dell'INFN del Gran Sasso, al Cern ed ora al Fermilab segna una delle più grandi collaborazioni mondiali a livello scientifico per realizzare il centro di ricerca specializzato nella misurazione di neutrini con sede proprio al Fermilab.

Nato in Italia, Icarus ha l'obiettivo di "cacciare" i neutrini, piccole ed elusive particelle che interagiscono talmente poco con le altre che è davvero difficile rilevarle. Vi basta pensare che nell'esperimento compiuto tra il CERN di Ginevra e il laboratorio dell'INFN del Gran Sasso un fascio di neutrini è stato "sparato" attraverso il suolo e le montagne, visto che sono in grado di attraversare la materia senza problemi. Per questo sono state costruite apparecchiature apposite, come Icarus, per rilevarli.

Il Fermilab vuole lanciare il progetto DUNE (Deep Underground Neutrino Experiment) per divenire il punto di riferimento sugli esperimenti riguardanti i neutrini con i rilevatori Icarus, MicroBooNE e Short-Baseline Neutrino Detector ancora in costruzione.

Chi volesse seguire il viaggio di Icarus può consultare questa pagina del sito web del Fermilab o cercare l'hashtag ufficiale #IcarusTrip sui social network.