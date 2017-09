iPhone X: le nuove direttive di Apple per lo sviluppo di app e siti web

A circa un mese dal lancio dia livello mondiale, attraverso i pre-ordini che saranno aperti l’ultimo fine settimana di Ottobre,ha diffuso le nuove direttive per lo sviluppo di applicazioni e siti web che dovranno essere in grado di girare sul nuovo smartphone edge-to-edge.

E’ chiaro che per gli sviluppatori la sfida più ardua sarà quella rappresentata dalla lunetta frontale in cui è presente il Face ID, l’altoparlante ed un microfono.

Nelle linee guida ufficiali, Apple ha precisato che il team che lavora su WebKit pubblicherà delle nuove tecniche di programmazione per permettere agli sviluppatori di creare app e siti web su misura per l’iPhone X.

Nel WebKit sono anche inclusi dei nuovi comandi per le barre di navigazione ed espandere le stesse app e siti web fino ai bordi quando l’iPhone X è tenuto verticalmente, ma che favoriscano comunque la corretta visualizzazione delle immagini, in modo tale che i bordi arrotondati ed, appunto, la lunetta superiore, non le oscurino.

Le linee guida complete sono disponibili a questo indirizzo.