Nuovi Hoverboard Vivo, tante proposte per sfrecciare in città e sugli sterrati

: Mediacom annuncia il proprio ingresso nel mercato della mobilità elettrica con la completa linea di Hoverboard Vivo. Tutti sono dotati di tecnologie allo stato dell'arte e in grado di garantire i più elevati livelli di sicurezza e affidabilità.

Questo avviene grazie alla componentistica di elevata qualità, alle batterie certificate e ai più sofisticati sistemi di autobilanciamento.

Punta di diamante dell'offerta Vivo by Mediacom è senza dubbio l'accattivante e super performante Vivo VF1. Con un design ispirato alle vetture di Formula 1, due ruote da go kart da 8.5" e una pratica maniglia che consente un facile trasporto, questo "bolide prêt-à-porter" è in grado di regalare emozioni senza fine, grazie alla presenza di due motori da 350W, che permettono di superare pendenze fino a 30° e raggiungere velocità di tutto rispetto.



Sul fronte dell'autonomia, grazie alla batteria removibile da 36V-4.4Ah, Vivo VF1 è in grado di coprire distanze fino a 14 Km prima di dover ricorrere alla ricarica, che può comunque essere completata in meno di due ore. Resistente all'acqua e autobilanciato, questo hoverboard offre anche la possibilità di essere gestito con lo smartphone tramite un'app dedicata, con cui è possibile impostare la velocità massima e controllare luci e sistema audio.



Vivo VG1 è, invece, dotato di due ruote da 6.5" e saprà stupire per la sua velocità e maneggevolezza. Controllabile anch'esso tramite app ed equipaggiato di due motori da 350W, che gli permettono di affrontare salite con pendenza fino a 25° e una velocità fino a 13 Km/h, Vivo VG1 dispone di una scocca resistente all'acqua, che consente di utilizzarlo anche nelle giornate umide e più a rischio di pioggia. Il peso di appena 10,8 Kg e una batteria dimensionata per coprire distanze fino a 15 Km lo rendono un'ottima scelta anche per coloro che sono alla ricerca di un hoverboard leggero, sicuro e affidabile per i propri spostamenti quotidiani.



Con due ruote da 10" e una generosa batteria da 4.400 mAh, il Vivo V100 è perfetto per chi vuole entrare nel mondo degli hoverboard dalla porta principale con un prodotto semplice da utilizzare, stabile e sicuro. Disponibile in due diversi colori, nero per i più sportivi oppure bianco per i più raffinati, Vivo V100 consente di coprire tragitti fino a 8 Km e superare senza preoccupazioni anche salite impegnative con pendenze fino a 25°, grazie anche alle sue grandi ruote, che permettono di muoversi con agilità su strade lastricate, sconnesse e ciottolati.



Quando occorre affrontare spesso terreni sconnessi o in caso si desideri addirittura spingersi su sterrati, il Vivo V80H è sicuramente il modello ideale. Dotato di due ruote da 8.5", in grado di garantire una presa sicura in tutte le condizioni, grazie anche alla loro particolare scolpitura, questo divertente hoverboard a singolo motore consente di superare salite fino a 20° e di percorrere distanze fino a 15 Km prima di dover ricaricare la batteria.



Per coloro che non intendono cimentarsi su percorsi accidentati, ma cercano un hoverboard sicuro, maneggevole e con cui distinguersi per il proprio stile, il Vivo V80 rappresenta sicuramente una buona alternativa al V80H. Disponibile in due diversi colori, un grintoso verde e nero oppure il più classico verde e bianco, e dotato di due ruote da 8.5", questo street board è stato concepito per spostamenti fino a 8 Km, consente di raggiungere la velocità massima di 12 Km/h e pendenze fino ai 15°, permettendo, quindi, di superare anche piccole salite.



Infine, non poteva mancare nella linea Vivo by Mediacom anche una proposta disponibile in quattro diverse allegre varianti di colore e ideale per un utilizzo occasionale o per coloro che stanno valutando di acquistare il primo hoverboard: Vivo V65 è, infatti, l'hoverboard pensato proprio per loro.



Grazie a un motore da 250W, alimentato da una batteria da 2.200mAh, che permette di percorrere fino a 8 Km prima di dover effettuare la ricarica, questo accattivante e divertente due ruote può superare pendenze fino a 15° e su strade pianeggianti arriva a raggiungere i 12 Km/h, assicurando ore di divertimento in piena sicurezza.



I nuovi hoverboard Vivo by Mediacom saranno disponibili a partire da fine settembre 2017 con i seguenti prezzi al pubblico IVA compresa:

M-VB65x MEDIACOM HoverBoard 6.5” 189,99

M-VB80x MEDIACOM HoverBoard 8” 209,99

M-VB80H MEDIACOM HoverBoard 8” 279,99

M-VB100x MEDIACOM HoverBoard 10” 259,99

M-VBG1 MEDIACOM HoverBoard 6.5” G1 - BT/App 299,99

M-VBF1 MEDIACOM HoverBoard 8.5” F1 - BT/App 499,99