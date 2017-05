[VIDEO] HoloLens aiuterà i chirurghi ad operare alla spina dorsale

, compagnia specializzata in tecnologia per il settore sanitario, ha appena lanciato unche renderà le operazioni alla spina dorsale più facili per i medici. In video potete guardare un esempio dei possibili utilizzi del software. Non male, no?

Il programma fornisce al chirurgo indicazioni sui punti precisi che devono essere operati, il tutto senza impegnargli le mani che possono quindi rimanere concentrate sull'operazione.

HoloLens proietta immagini nel mondo reale, e proprio per questo si presta particolarmente per l'uso medico visto che permette di visualizzare informazioni anche complesse senza dover interrompere l'operazione. Sembra che il software non faccia affidamento sulla sola tecnologia di HoloLens, nel video è possibile vedere alcuni sensori addizionali montati sul visore e sugli strumenti, per una precisione estremamente sofisticata.

Il programma, stando al video dimostrativo, potrebbe essere impiegato anche per la neurochirurgia e per la individuazioni di cellule tumorali.