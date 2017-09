18app, 9 mesi dopo: come è stato utilizzato su Amazon.it

Il buono da 500€ relativo all’iniziativaè stato utilizzato maggiormente dagli studenti delle regioni Sardegna, Basilicata e Abruzzo; sono stati acquistati soprattutto testi per prepararsi all’università.

I giovani studiano utilizzando manuali e testi per prepararsi all’università, ma amano anche la narrativa; questo il quadro che emerge dall’analisi di Amazon sugli acquisti effettuati grazie ai 500 euro forniti dall’iniziativa 18app.



I buoni stanziati dal Governo Italiano consentono a quasi 500.000 diciottenni di spendere 500 euro in prodotti culturali. Libri ed eBook Kindle sono gli strumenti di diffusione del sapere che possono essere acquistati su Amazon.it.



Gli studenti che hanno utilizzato il buono su Amazon.it sono stati soprattutto i ragazzi delle regioni Sardegna, Basilicata e Abruzzo, seguiti da quelli provenienti da Puglia, Marche, Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Campania e Molise.

Libri di narrativa, ma soprattutto manuali e kit di preparazione ai test universitari sono gli articoli preferiti: ai primi posti tra i testi maggiormente acquistati figurano Harry Potter - La serie completa di J.K. Rowling, Alpha Test Ingegneria. Kit di preparazione di S. Bertocchi, V. Balboni, D. Berto, A. Sironi, C. Tabacchi, Manuale di Meccanica di L. Caligaris e S. Fava e L’arte di essere fragili. Come Leopardi può salvarti la vitadi A. D’Avenia. Nella seconda parte della classifica si posizionano altri Alpha Test per Professioni sanitariedi S. Bartocchi, D. Rodino and A. Sironi e Medicina, odontoiatria, veterinaria, di C. Tabacchi e M. Bianchini, i volumi di Anatomia umana di G. Anastasi e S. Capitani e il Manuale del geometra di L. Gasparelli. Chiudono la top 10 Harry Potter e la maledizione dell’erede di J.K. Rowling e il Manuale di elettrotecnica, elettronica e automazione di G. Ortolani e E. Venturi.



Stefano, che ha usufruito del bonus 18app commenta “Ho scelto di spendere il bonus su Amazon.it per la puntualità delle spedizioni e l’ampiezza dell’offerta a disposizione. Ho potuto scegliere tra una vasta gamma di articoli e libri, inoltre il meccanismo di utilizzo del codice è stato molto semplice”.



I diciottenni italiani nati nel ’98 già registrati su 18app.it, e che hanno richiesto la propria identità digitale o SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), hanno ancora tempo per utilizzare il buono su Amazon.it fino al 31 dicembre 2017.