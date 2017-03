3 Italia: 4G a pagamento per tutti i clienti dal 18 Aprile

Come ampiamente notificato ai clienti,ha annunciato che a partire dal prossimo 18 Aprile tutti coloro che sono in possesso di una scheda saranno costretti a pagare 1 Euro al mese per accedere alla rete 4G LTE.

Nel comunicato, diffuso attraverso l’area clienti del sito ufficiale, l’operatore telefonico afferma che “a causa di intervenute modifiche delle condizioni strutturali di mercato e variazione dei costi sostenuti per l’erogazione dell’opzione 4G LTE, ti informiamo che a partire dal 18 aprile 2017 il costo di rinnovo dell’opzione 4G LTE diventa 1€ al mese (IVA inclusa). I clienti interessati dalla modifica del prezzo dell’opzione 4G LTE ricevono espressa preventiva comunicazione via SMS da parte di 3”.

il recesso dell’opzione 4G LTE, inoltre, non comporterà alcuna variazione alle altre offerte attive sullo stesso numero clienti. Per maggiori informazioni su attivazione, disattivazione e recesso, vi reinviamo alla pagina ufficiale.