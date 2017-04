3 Italia: da Maggio roaming gratis com TIM e Wind

Importante svolta per i clienti dell’operatore. A partire da maggio, infatti, questi potranno godere del roaming gratuito consenza alcun costo aggiuntivo. Tra un mese, quindi, tutti i problemi di connessione riscontrati negli ultimi tempi dagli utenti termineranno in via ufficiale.

La scelta di affidarsi a Wind, ad esempio, non rappresenta in alcun modo una sorpresa dal momento che le due compagnie all’inizio dell’anno hanno dato il via alla fusione che ha portato alla creazione del nuovo operatore Wind 3 Italia, mentre la scelta di affidarsi a TIM è a tutti gli effetti una sorpresa.

Per poter usare i nuovi dati di roaming nazionale, i clienti dovranno modificare nei propri dispositivi le impostazioni di roaming, come previsto dalle istruzioni dell’operatore.

3 Italia, inoltre, ha anche fatto sapere che sempre dal mese di maggio partirà la rimodulazione delle offerte con rinnovo settimanale, le quali saranno fatturate ogni 28 giorni.