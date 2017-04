3 Italia: stop agli addebiti indesiderati della segreteria telefonica

Secondo quanto riferito da alcuni siti, 3 Italia starebbe in procinto di cambiare le modalità di accesso alla Segreteria Telefonica. La nuova modalità prevederà un’esplicita azione da parte degli utenti, che dovranno dare assenso dopo aver chiamato il numero.

In questo modo sparirà definitivamente l’addebito diretto alla risposta, che scatterà solo dopo che l’utente avrà digitato il codice 1# alla risposta da parte del servizio. L’arrivo di questa novità dovrebbe essere notificato ai clienti Tre già nel corso della settimana attraverso un SMS.

Una novità senza dubbio importante, che verrà accolta favorevolmente da coloro che sono in possesso di una scheda 3 Italia.