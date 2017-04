3 Italia anticipa il roaming internazionale gratuito in europa già dal 1 maggio

Con un mese di anticipo rispetto alla normativa europea, che entrerà in vigore il prossimo mese di Giugno,ha annunciato il taglio del roaming per i propri clienti. Ciò vuol dire che coloro che sono in possesso di una SIM Tre potranno navigare e parlare liberamente tra i paesi dell’Unione Europea senza alcun costo aggiuntivo.

L’offerta Roam Like Home sarà valida solo nei paesi dell’UE e dell’EEA, ovvero Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Irlanda, Islanda, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia ed Ungheria.

Nel corso delle prossime ore verrà inviato un SMS di conferma dell’attivazione del servizio, che non prevede nessun costo. Ricordiamo che il prossimo 15 Giugno entrerà in vigore la nuova normativa europea, approvata dopo un iter molto convulso.