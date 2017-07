40 ore di video sui paesaggi più mozzafiato di tutto il nostro pianeta

La BBC ha pubblicato su Youtubegrazie alle riprese bonus del documentario Planet Earth II. Potete ammirare i paesaggi più belli e rilassanti sparsi per il mondo senza pagare nulla, godendovi la natura in tutta la sua grandezza.

Le 40 ore sono suddivise in 4 video da 10 ore l'uno, ognuno avente un tema specifico: suoni della montagna, suoni del deserto, suoni della giungla e suoni dell'isola. Vi consigliamo di fare anche solo qualche secondo di zapping del video che avete scelto per godervi un breve istante di relax autentico, possibilmente con un paio di cuffie per godervi i suoni catturati.

Questi video fanno parte del progetto della BBC Real Happiness Project, realizzato insieme all'università di Berkeley, che vuol dimostrare che i documentari sulla natura possono veramente far sentire le persone più felici.