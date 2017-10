A Comiso arriva la fibra ottica a 200 mega di TIM, disponibile su 8 mila unità

Comiso (RG) entra nella lista delle città italiane scelte da TIM per il lancio dei servizi a banda ultralarga sulla nuova rete in fibra ottica, che permette di utilizzare la connessione superveloce fino a 200 Megabit al secondo in download a beneficio di cittadini e imprese.

Il programma di cablaggio ha già consentito di collegare quasi tutto il territorio cittadino per una copertura pari a oltre 8.000 unità immobiliari.

Il lancio a Comiso dei servizi in fibra ottica è il risultato degli importanti investimenti di TIM e della forte collaborazione da parte del Comune. Questo impegno ha consentito di realizzare infrastrutture sempre più moderne e in grado di offrire servizi tecnologicamente evoluti, con l’obiettivo di di sviluppare un modello di “digital life” ricco di prestazioni tecnologiche e applicazioni innovative basate sulle reti di nuova generazione.

Si tratta dell'ennesima espansione per il servizio di internet ad alta velocità dell'operatore telefonico.