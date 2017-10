A Dubai la Polizia utilizzerà gli hoverbike per muoversi

Dubai fa un ennesimo passo in avanti per diventare quella che è già da molti etichettata come la città del futuro. E dopo i taxi volanti ed il sistema di riconoscimento facciale a forma di acquario presente nell’aeroporto, arrivano delle interessanti novità per i poliziotti del piccolo stato.

La polizia di Dubai, infatti, ha annunciato che presto gli ufficiali di polizia cammineranno per le strade della nazione a bordo di alcuni hoverbike che somigliano molto a quelli utilizzati e visti in Star Wars.

Il modello è battezzato Hoversurf Scorpion, ed è stato presentato nel corso di una conferenza tenuta nell’ultimo fine settimana. Le forze di polizia utilizzeranno questi hoverbike per situazioni di emergenza, i quali daranno agli agenti la possibilità di muoversi agilmente anche in mezzo al traffico, spiccando letteralmente il volo.

Il veicolo è fabbricato in Russia, ed utilizza completamente l’elettricità come fonte di energia. La batteria garantisce fino a 25 minuti di autonomia ad una velocità massima di 43 mph. In rete è stato pubblicato il filmato che trovate in apertura, il quale ci permette di vedere cosa proveranno gli agenti a bordo dello Scorpion.