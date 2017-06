A Shangai arriva il supermercato senza casse..in movimento

Al momento si tratta di un semplice prototipo, ma non si può dire che non sia interessante. Una piccola startup svedese,, ha creato quello che è stato definito a tutti gli effetti un mix tra i negozi senza cassa di Amazon ed una macchina autonoma.

I primi test sono stati effettuati all’inizio dell’anno. Si chiama Moby Mart, ed è un negozio autonomo perennemente in strada. E’ grande quanto un piccolo autobus, ed utilizzerà l’intelligenza artificiale e la computer vision per viaggiare su strada, sebbene l’attuale prototipo sia comunque controllato dagli esseri umani.

Al suo interno è presente cibo fresco, scarpe da ginnastica e riviste, e proprio come Amazon Go, non sono presenti code, casse e danaro contante. Il tutto viene gestito dall’applicazione Moby Mart, che gestisce automaticamente la transazione attraverso la scansione degli oggetti.

Wheelys si dice convinta del fatto che il negozio sarà in grado di rifornire i magazzini, oltre che gli utenti. E’ anche presente un drone per le consegna, ma a riguardo ancora non sono disponibili informazioni.

E’ chiaro che un negozio del genere potrebbe essere particolarmente utile per le aree urbane sottosviluppate, che non hanno accesso a cibo di qualità o hanno altre necessità.