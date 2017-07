A Sondrio arriva la banda ultra larga di Open Fiber

: La convenzione firmata dal sindaco di Sondrio, Alcide Molteni, e dal direttore Network e Operations di Open Fiber, Guido Garrone, consentirà alla città di beneficiare di una tecnologia innovativa, efficiente e sicura.

“Il Comune di Sondrio e i suoi uffici in collaborazione con Aevv hanno lavorato per attuare questo accordo e consentire alla nostra città di essere annoverata tra i comuni all’avanguardia. Siamo tra i primi nel Nord Italia ad aver fatto questa scelta che reputiamo importante anche in virtù della nostra collocazione geografica, tanto bella quanto per certi versi decentrata - commenta Alcide Molteni, Sindaco del Comune di Sondrio -. Grazie alla fibra ottica potremo essere connessi in modo ultra veloce e avere i vantaggi di questa tecnologia dalla nostra parte. Per questo il Comune ha scelto di attuare il progetto non solo nel centro della città, ma anche nelle aree dove si svolge la vita amministrativa e in quelle industriali, al fine di dare nuove opportunità alle nostre aziende. Inoltre sarà collegato alla rete anche il sistema di videosorveglianza e questo lo renderà ancora più efficiente. Il Comune e Aevv hanno ovviamente messo a disposizione tutta la rete di tubazioni già presente in città al fine di limitare l’impatto, come previsto anche dagli accordi”.



“Collegare il Comune di Sondrio con la nostra fibra è un risultato importantissimo - spiega Guido Garrone - e si inserisce in un progetto complessivo sulla ‘grande Milano’, intesa non solo come l'hinterland, ma come il territorio che va da Novara a Brescia, passa per Sondrio e Varese fino a Pavia. Entro il 2019 copriremo tutti i capoluoghi di provincia della Lombardia”.



Il piano di sviluppo per Sondrio prevede un investimento diretto di circa 3 milioni di euro per la copertura capillare della città. L’avvio dei cantieri è previsto entro il mese di ottobre, e i lavori si concluderanno nei primi mesi del 2018.



In totale saranno cablate 8mila unità immobiliari. Case, condomini, scuole, uffici, aziende e strutture della Pubblica Amministrazione velocizzeranno il processo di digitalizzazione, semplificando e migliorando le relazioni fra cittadini e P.A. e aumentando la produttività e la competitività delle imprese.