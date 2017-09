Acer: alla Milano Games Week 2017 i notebook Helios, Triton e molto altro (Foto)

è presente allacon tantissimi dispositivi dedicati al gaming, dai notebook ai monitor, tutti accomunati dal brand, che identifica i prodotti da gioco dell’azienda di Taiwan.

All’interno dello stand Microsoft è possibile vedere i laptop Helios e Triton, i pezzi forti della lineup 2017. Li avevamo visti all’evento di presentazione di New York (di cui trovate un video riassuntivo qui) ad aprile e ci avevano suscitato ottime impressioni, confermate anche dalla nostra recensione dell’Helios, una gaming machine ben costruita e con un hardware equilibrato. Nella versione da noi testata erano presenti una CPU Intel i7 7700 HQ, 16 GB di RAM DDR4 , SSD da 512 GB e disco meccanico da 1 TB. Il monitor da 17.3” è pilotato da una NVIDIA GTX 1060 da 6 GB, in grado di garantire prestazioni eccellenti in Full HD.

Se l’Helios mostra specifiche importanti ma equilibrate, il Triton è di tutt’altra categoria. Si tratta di uno dei primi laptop a sfruttare la tecnologia Max-Q di NVIDIA, che ha permesso di creare gaming machine sottilissime ma dotate di GPU di fascia alta, dalla GTX 1070 alla GTX 1080 (maggiori informazioni sono disponibili qui). Questi sono solo alcuni dei dispositivi di Acer presenti alla fiera Milanese, che proseguirà fino a domenica 1 ottobre.