Acer annuncia il nuovo Aspire S24 all'IFA di Berlino

: Acer amplia la famiglia storica di desktop Aspire con l’annuncio del nuovo All-in-Oneda 23.8 pollici. Progettato con l’idea di creare un dispositivo elegante e con Windows 10 al suo interno, l’ultra-sottile Aspire S24 è il dispositivo perfetto per il consumatore moderno che cerca sia stile che funzionalità.

Questo nuovo desktop all-in-one è il più sottile all-in-one di Acer di sempre, con un display di soli 5.97 mm di spessore. Il display senza bordi nero e oro rende il dispositivo il punto focale di ogni casa, aggiungendo un tocco di eleganza e lusso a ogni postazione di lavoro. Progettato pensando sia al design che alle funzionalità, Aspire S24 offre un’esperienza di visualizzazione di alta qualità da tutti gli angoli grazie al suo schermo IPS1 Full HD da 178 gradi, mentre la sua cornice ultra-sottile da 2.7 mm offre un rapporto display-bordo del 90%, in modo da ampliare la superficie visibile dello schermo. I nuovissimi processori Intel Core di ottava generazione e la memoria opzionale Intel OptaneTM permettono all’Aspire S24 di tuffarsi nel mondo dell’intrattenimento o del lavoro quotidiano con assoluta semplicità, con un dispositivo altamente responsivo. La connettività Wireless è permessa dalla tecnologia Intel® Dual Band Wireless-AC (802.11ac 2x2 MIMO), che offre connessioni veloci e affidabili e grazie al subwoofer 2.1 e alle tecnologie Dolby Audio Premium e Acer TrueHarmony il desktop offre un audio estremamente profondo, portando in superficie anche i suoni più difficili da percepire.

Aspire S24 offre nuovi livelli di funzionalità grazie a Windows 10 con Cortana e Microsoft Edge. La base di ricarica wireless permette di ricaricare il proprio dispositivo mobile Qi abilitato senza bisogno di cavi.

Progettato ergonomicamente per massimizzare la produttività riducendo qualsiasi tipo di fatica in favore del comfort, Aspire S24-880 è dotato di un display reclinabile da -5 a 30 gradi combinato con le tecnologie Acer ExaColor, per colori più precisi, BluelightShield e Flickerless per ridurre l’affaticamento degli occhi.

Aspire S24 è disponibile con fino a 256 GB di SSD2 e 2TB di HDD, rendendolo il dispositivo ideale per il video editing e il salvataggio di grandi progetti.

Acer Aspire S24 sarà disponibile nei paesi EMEA da Novembre 2017 a partire da €999.