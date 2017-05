Acer annuncia un tablet per il tempo libero con display Quantum-Dot

ha annunciato una serie di tablet da 10 pollici che include il nuovo- progettato per esperienze multimediali di alta qualità - e il nuovo, con due porte micro-USB per opzioni di connettività maggiori.

Grazie ai potenti processori quad-core MediaTek e Android 7.0 Nougat, i nuovi tablet offrono fino a 8 ore di durata della batteria1. Il display IPS2 con un angolo di visualizzazione molto ampio e i 5 altoparlanti offrono un'ottima esperienza audio-visiva, mentre la tecnologia wireless 802.11ac fornisce connessioni di rete veloci.

Iconia Tab 10 – Colori realistici e un audio con una marcia in più

Progettato principalmente per la fruizione di media, Iconia Tab 10 (A3-A50) dispone di un display con tecnologia Quantum Dot in rgadi di offrire una gamma di colori più ampia con una luminosità più elevata, una saturazione più profonda e una maggiore precisione per immagini molto più vivide. Un subwoofer brevettato Acer offre una sonorità maggiore delle basse frequenze mantenendo un profilo sottile, di altezza inferiore ai 9 mm, mentre quattro altoparlanti offrono un'esperienza audio più ricca e più immersiva. L'Iconia Tab 10 dispone inoltre di Acer MediaMaster che consente agli utenti di impostare le proprie preferenze per diversi tipi di film o di musica.

Iconia One 10 – Produttività migliorata grazie a due porte Micro-USB

Con due porte micro-USB e il supporto OTG3, Iconia One 10 (B3-A40/B3-A40FHD) permette una maggiore produttività in quanto consente di caricare il dispositivo e di connettersi contemporaneamente a più dispositivi, come memorie esterne o mouse, mentre è collegata ad esempio anche una tastiera Bluetooth. Android 7.0 supporta anche finestre multiple e un rapido passaggio tra le diverse applicazioni e, ciò aumenta ulteriormente la versatilità del dispositivo.

I nuovi tablet Iconia Tab 10 e Iconia One 10 dispongono di strumenti intelligenti sviluppati da Acer che semplificano le attività quotidiane:

– Con un semplice movimento, il tablet si accende e carica una serie di app prescelte. EZ Snap – Rende più facile effettuare uno screenshot tramite un triplo tocco delle dita. Le immagini possono essere facilmente modificate e condivise.

– Permette agli utenti di personalizzare l’interfaccia del sistema, in modo da impedire l’accesso ad app specifiche e rendere i dati protetti quando il tablet viene condiviso con la propria famiglia, bambini e amici. Memory Cleaner – Gestisce la memoria, l'archiviazione e le applicazioni del dispositivo per ottimizzare le funzionalità di sistema.

Il tablet Iconia Tab 10 (A3-A50) sarà disponibile da ottobre in Europa a partire da 249€. Il tablet Iconia One 10 (B3-A40FHD) sarà disponibile da luglio a partire da 179€. Le specifiche esatte, i prezzi e le disponibilità possono variare a seconda della regione. Per saperne di più, contatta la sede Acer più vicina a te su www.acer.it.