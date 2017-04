Acer Aspire U27 è il primo desktop AiO con raffreddamento a liquido LiquidLoop

è il nuovo desktop all-in-one di, con raffreddamento a liquido. Dotato di processori Intel Core™ di settima generazione e opzionalmente memoria Intel Optane, esso mira a fornireun’esperienza potente e reattiva con Windows 10, aggiungendo al contempo un tocco di stile all’ambiente domestico.

L’Aspire U27, vincitore dell’iF Design Award 2017, vanta un telaio ultrasottile da 12 mm con un elegante supporto in metallo a forma di V. Con un display da 27 pollici Full HD (1920 x 1080 pixel) "dall’ampio angolo di visualizzazione e un subwoofer appositamente progettato per fornire bassi profondi", questo all-in-one offre un intrattenimento spettacolare. “Siamo molto orgogliosi di poter proporre nei nostri PC all-in-one l’innovativo e premiato sistema di raffreddamento Acer LiquidLoop” ha dichiarato Jeff Lee, General Manager, Stationary Computing, IT Products Business di Acer Inc. "Il design dell'Aspire U27 è così sottile così da poter essere utilizzato proprio come un complemento dell’arredamento grazie anche alla silenziosità del prodotto.”.

L’Aspire U27 è caratterizzato dal sistema di raffreddamento senza ventole LiquidLoop, proprietario di Acer, che consente un funzionamento assolutamente silenzioso. Utilizza l’evaporazione e la condensa di un liquido per il trasporto e la dissipazione del calore, rendendo il sistema efficiente in termini energetici ed estendendo così la vita del prodotto evitando dannosi accumuli di polvere.

La serie Aspire U27 sarà disponibile nella regione EMEA da agosto con prezzi a partire da €1599,00.