Tutte le novità gaming di Acer da New York in un video speciale

, in occasione di una conferenza tenuta a New York nel corso dello scorso weekend, ha presentato tutta la propria gamma di prodotti in arrivo nel corso dei prossimi mesi. All’evento ha preso parte anche la redazione di Everyeye che oggi ha la possibilità di mostrarvi qualche immagine dal Next@Acer.

Nella fattispecie, nel filmato che trovate in calce, sono presenti tutte le novità in ambito gaming, tra cui spicca il nuovo notebook Predator Triton 700 ed il display HDR per PC Predator X27.

Vi ricordiamo che abbiamo pubblicato anche un corposo speciale sulla gamma di prodotti mostrata dall’azienda taiwanese, che può essere letto attraverso questo indirizzo. Il filmato, invece, è disponibile come sempre in calce.