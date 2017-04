Acer espande la gamma di notebook Aspire con quattro nuovi modelli

ha annunciato oggi, all’evento stampa internazionale a New York, una gamma completamente nuova di notebook. Con Windows 10, questi notebook sono in grado di soddisfare una vasta gamma di esigenze, spaziando dai modelli pensati per famiglie e studenti Aspire 1 e Aspire 3, al pratico e tradizionale Aspire 5, fino al top di gamma Aspire 7.

L’Aspire 1 è stato pensato per aiutare gli utenti alla ricerca di un notebook da condividere in famiglia, per la navigazione sul web o come secondo dispositivo. Include un anno di abbonamento a Office 365 Personal e 1 TB di spazio su OneDrive. Con la tecnologia wireless 802.11ac, tre volte più veloce rispetto alle connessioni wireless tradizionali - a detta dell'azienda taiwanese -, una porta USB 3.0, due porte USB 2.0, una porta HDMI e una Ethernet, l'Aspire 1 semplifica la connettività. Con un display da 14 pollici, è dotato di processori Intel Celeron o Pentium con 32 o 64 GB di storage eMMC, 4 GB di memoria DDR3L e scheda grafica HD Intel, supportati da un’autonomia fino a 9 ore, secondo Acer. Tutto questo racchiuso in un elegante chassis spesso meno di 18 mm e dal peso di appena 1,65 kg.

Progettato con la stessa ispirazione creativa dell’Aspire 1, all’Aspire 3 sono stati aggiunti extra per potenziare le prestazioni così da garantire migliori performance multimediali.

L’Aspire 3 è disponibile con schermi da 14 pollici HD e da 15,6 pollici HD o Full HD. Le opzioni per il processore dell'Aspire 3 includono gli Intel Core, i Celeron e i Pentium, e fino a 12 GB di memoria. È dotato anche della tecnologia Acer BlueLightShield, che riduce l'esposizione alla componente blu della luce, contribuendo a ridurre l'affaticamento visivo.

Portando ad un livello superiore le funzionalità e il design l’Aspire 5 è pensato per essere in grado di soddisfare le le richieste degli utenti più esigenti. Tra editing fotografico e pubblicazioni on-line, l’Aspire 5 è il fulcro centrale attorno al quale gli utenti possono gestire le proprie intense attività.

L’Aspire 5 è dotato di processori Intel Core fino alla settima generazione e delle più recenti schede grafiche NVIDIA GeForce, con un massimo di 20 GB di memoria DDR4 a 2400 MHz. Per quanto riguarda lo storage, è possibile scegliere tra una vasta gamma di opzioni, con dischi rigidi fino a 2 TB, o SSD M.2 fino a 256 GB.

Al top della gamma si posiziona l'Aspire 7, progettato per i professionisti come i designer e tutti coloro che hanno bisogno di potenza e prestazioni per soddisfare le proprie ambizioni professionali.

All'interno del lucido chassis dell’Aspire 7 troviamo i potenti processori Intel Core di settima generazione e schede grafiche fino alla NVIDIA GeForce GTX 1060. Per consentire agli utenti di sfruttare in toto tutta questa potenza, l’Aspire 7 sfrutta fino a 32 GB di memoria DDR4 a 2400 MHz e mette a disposizione un ampio spazio di archiviazione (disco rigido fino a 2 TB o SSD M.2 fino a 512 GB). L'Aspire 7 è dotato anche di una videocamera HD con HDR, mentre il sistema Dolby Audio Premium promette una grande esperienza di intrattenimento.

Acer Aspire 1, Aspire 3 e Aspire 5 saranno disponibili nella regione EMEA (e quindi anche nel paese nostrano) a partire da luglio 2017, con prezzi a partire rispettivamente da 279 €, 379 € e 699 €. Il top di gamma Aspire 7 arriverà invece più tardi, ad agosto 2017, e il costo base sarà di 999 €.