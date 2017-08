Acer espande la linea Predator con nuovi accessori per il gaming

ha annunciato oggi un ampliamento della sua linea di gioco premium, che include la serie di desktop Predator Orion 9000 con Windows 10, il più potente finora; il monitorche usa le tecnologie NVIDIA G-SYNCTM e Acer HDR Ultra per una performance ultra-armoniosa e visuali sorprendenti.

Acer offre inoltre nuovi mouse e cuffie Predator per permettere divertimento e controllo del gioco. Progettata per intimidire i nemici e ispirare il gioco, l’imponente estetica della serie Predator Orion 9000 presenta un esterno nero e argento simile ad un’astronave con un’illuminazione RGB personalizzabile ai lati. Una grande finestra laterale mostra i potenti ed impressionanti interni con un design che tiene sotto controllo i livelli di interferenza elettromagnetica (EMI) nonostante la grandezza dell’apertura. Delle ventole opzionali con illuminazione RGB personalizzabile creano un gioco di luci virtuale per un aspetto finale che cattura ancora di più l’attenzione. Dotato di due maniglie e ruote rivestite con un motivo in fibra di carbone, le nuove attrezzature possono essere spostate facilmente da un posto all’altro. I pannelli laterali tool-less rendono gli upgrade dei componenti facili e il coperchio push-open permette agli utenti una via veloce per switchare le ventole. L’accesso frontale al supporto per le cuffie e comando dei cavi aiuta a tenere pulita la zona di gioco.

La serie Predator Orion 9000 è dotata di un sistema di raffreddamento a liquido e dell’Acer IceTunnel 2.0 per mantenere la temperatura bassa mentre il gioco si scalda. L’IceTunnel 2.0 è una soluzione termica di gestione del flusso d’aria, basata sulla separazione del sistema in diverse zone per l’espulsione del calore. I pannelli di rete metallica sul fronte e sulla sommità permettono l’entrata di aria fredda e l’uscita di aria calda in eccesso, mentre più di cinque ventole da 120 mm su fronte, sommità e retro immettono aria fredda attraverso lo chassis. Parte del flusso d’aria viene rediretta verso il retro della scheda madre per raffreddare gli spazi di archiviazione. Le schede grafiche presentano delle ventole per espellere il calore dal retro, mentre l’alimentatore è autosufficiente per evitare interferenze termiche.

Acer, uno dei maggiori produttori a proporre le ultime grafiche AMD Radeon RX Vega su un desktop di gioco, alza il livello con la capacità di supportare più di 4 schede grafiche Radeon RX Vega per permettere una visualizzazione fotorealistica, in tempo reale ad alta risoluzione in stereo e ad alti tassi di aggiornamento. I giocatori hanno inoltre l’opzione di due schede NVIDIA GeForce GTX 1080Ti in SLI, che supportano facilmente la realtà virtuale.

Il Predator Orion 9000 offrirà fino a 18 processori centrali all’ultima moda Intel Core i9 Extreme Edition e fino a 128 GB di memoria DDR4 a quattro canali, permettendo la gestione di tasks intensive di computing con facilità e allo stesso tempo offrendo una performance eccezionale.

La funzione One-punch overclocking permette ai giocatori di selezionare la performance turbo semplicemente schiacciando un pulsante.

L’eccellente connettività include due porte USB 3.1 Gen 2 (una Type-C e una Type-A), otto porte USB 3.1 Gen 1 (una Type-C e sette Type-A) e due porte USB 2.0 (Type-A). La serie Predator Orion 9000 supporta un totale di tre slots M.2 per ampliare la potenza e capacità del PC, e quattro slots PCIe x16 per l’espansione delle schede video.

Acer Predator X35: Visuali profondamente suggestive

Questo monitor curvo da 21:9 da 35 pollici è caratterizzato da una spettacolare risoluzione da 3440 x 1440 WQHD. Grazie alle tecnologie NVIDIA G-SYNC, Acer HDR Ultra e Quantum dot, offre la migliore qualità di contrasto possibile e un’alta gamma dinamica. Evoluti LED controllano 512 zone e fanno luce solo quando e dove richiesto. Il Predator X35 permette un’ampia gamma di colori più saturi coprendo il 90% dello standard DCI-P3 e un ventaglio di illuminazione molto più ampio rispetto ai tradizionali monitor di gamma dinamica. Il rapidissimo tempo di risposta di 4 ms e l’alto tasso di aggiornamento da 200 Hz, combinate con la grafica NVIDIA G-SYNC, rendono il gioco fluido e realistico, senza errori e distrazioni.

Equipaggiato con il Predator GameView, prevede otto modalità di pre-set display per ottimizzare la visual per diversi tipi di azione. Oltre a Standard, ECO, Graphic e Movie, ci sono tre modalità di gioco speciali, che includono Action, Racing e Sports a cui si può facilmente accedere attraverso un hotkey o dal menu On-Screen Display (OSD). I giocatori possono inoltre definire il loro profilo personalizzato e programmare ogni modalità in base alle loro preferenze.

La tecnologia Acer BlueLightShieldTM fa in modo che gli utenti possano ridurre le emissioni di luce blu selezionando quattro diversi filtri attraverso il menu OSD. Il pannello premium VA permette un’ampia visione angolare fino a 178 gradi orizzontalmente e verticalmente. Inoltre, la tecnologia Dark Boost consente di vedere i dettagli più fini in ambienti scarsamente illuminati.

Le cuffie da gioco Predator Galea 500 mettono il giocatore al centro del gioco, permettendogli di sentire e vedere l’esatta posizione degli elementi all’interno del gioco. La tecnologia Acer TrueHarmony 3D Soundscape ricrea lo spazio acustico facendo arrivare il suono da una direzione precisa. Le cuffie Predator Galea 500 offrono la massima chiarezza negli alti e bassi risonanti e rispondono prontamente a riproduzioni vocali e note medio-alte, mentre un’unica cavità acustica aumenta la potenza dei bassi. Il Predator Galea 500 è personalizzabile, facendo selezionare agli utenti tre modalità che includono EQ Music, Movie e Sport.

Il nuovo mouse Predator Cestus 500 è caratterizzato da un design unico, che permette ai giocatori di aggiustare la resistenza del click in base al tipo di gioco, una resistenza più leggera per i giochi FPS che richiedono una reazione più agile, o una maggiore resistenza per le manovre nei giochi RTS. Presenta 16.8 millioni di luci colorate rGB, 8 illuminazioni, 5 on-board profile settings, 8 comandi programmabili e un connettore USB.

La serie di desktop per il gaming Acer Predator G9 sarà disponibile nei paesi EMEA da novembre a partire da €1,999.

Il monitor Predator X35 sarà disponibile nel primo quarter del 2018. Le cuffie da gaming Predator Galea 500 sarà disponibile nei paesi EMEA da novembre a €299.99. Il mouse da gaming Predator Cestus 500 sarà disponibile nei paesi EMEA da novembre a €89.99.