Acer lancia la nuova gamma di notebook Nitro 5 per il casual gaming

ha annunciato oggi la nuova gamma di notebookper il cosiddetto “casual gaming”. I dispositivi della serie, i primi a essere presentati, offrono un buon equilibrio tra prestazioni potenti e un design tagliente ed elegante.

Acer offre una varietà di configurazioni che comprende diverse grafiche e processori, offrendo ai consumatori una scelta più ampia e la possibilità di soddisfare le diverse esigenze. Gli utenti possono scegliere configurazioni1 con grafica avanzata - come quella fornita da NVIDIA GeForce GTX 1050 – unita a processori Intel CoreTM i7 di settima generazione, o modelli con AMD Radeon RX550 con processori AMD A-series di settima generazione. Tutti questi modelli utilizzano Windows 10 e supportano fino a 32GB di memoria DDR4 a 2400 MHz.

Al fine di ridurre il tempo di avvio e accorciare i tempi di caricamento durante il gioco, i modelli2 sono dotati di SSD PCIe super-veloci (fino a 512 GB) accoppiate a un HDD opzionale per la memorizzazione (fino a 2TB). Una porta Gigabit Ethernet permette collegamenti cablati veloci e affidabili, mentre la tecnologia wireless MIMO 802.11ac 2x2 offre una migliore connettività wireless. La vasta gamma di porte comprende un’entrata USB 3.1 Type-C (Gen 1), una porta USB 3.0 che ne permette anche la ricarica, due USB 2.0 e una porta HDMI 2.0 in grado di supportare una frequenza di aggiornamento fino a 90 Hz.

Gli utenti possono scegliere configurazioni che utilizzano una grafica avanzata come quella fornita da NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti con processori Intel Core di settima generazione o AMD Radeon RX550 con processori AMD A-series di settima generazione. La tecnologia Acer Coolboost aumenta la velocità delle due ventole e permette agli utenti di controllare manualmente il sistema di raffreddamento del dispositivo quando l’utilizzo eccessivo lo richiede

Ovviamente nessun sistema di gioco è completo senza una soluzione che permetta di gestire l’eccessivo calore e mantenere il sistema in funzione in modo ottimale. Il Nitro 5 unisce quindi alla sua doppia ventola la tecnologia Acer Coolboost, che aumenta la velocità delle due ventole e permette agli utenti di controllare manualmente il sistema di raffreddamento del dispositivo quando l’utilizzo eccessivo lo richiede.

Tutti i modelli sono dotati di un display IPS3 Full-HD (1920 x 1080) dai colori vivaci e brillanti, mentre le tecnologie Dolby Audio Premium e Acer TrueHarmony offrono un suono eccezionale.

Tutto questo contribuisce alla creazione di un’esperienza completamente immersiva, sia per il gaming che per la visione di film.

Il design sofisticato del Nitro 5 è caratterizzato da un telaio nero opaco con finiture sottili. Una cerniera rossa sottile scorre lungo la scocca del notebook, la tastiera è dotata di retroilluminazione, anch’essa rossa, mentre i tasti WASD e il touchpad sono evidenziati in rosso per facilitarne l'uso.

Acer Nitro 5 sarà disponibile in Europa da Agosto a partire da 1.199€.