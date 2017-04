Acer presenta i nuovi Switch 3 e Switch 5 per espandere la sua linea 2-in-1

ha ampliato oggi la sua linea Switch di notebook 2-in-1 con due nuovi modelli,, con Windows 10, un design versatile e progettati per il lavoro, la scuola e il divertimento in mobilità.

Entrambi i nuovi notebook 2-in-1 Acer Switch possono essere utilizzati con l’Acer Active Pen, che consente di sfruttare lo schermo touch per schizzi, appunti o annotazioni di documenti e foto, grazie a Windows Ink. L’Acer Switch 5 raccoglie l’eredità del suo predecessore, l’Acer Switch Alfa 12, fornendo un’esperienza silenziosa senza ventole attraverso il sistema di raffreddamento Acer LiquidLoop e prestazioni con processori Intel Core i7 fino alla 7a generazione. Il supporto auto-retrattile brevettato da Acer consente una facile regolazione per scegliere l'angolo di visualizzazione ottimale anche con una sola mano. Supporta inoltre Windows Hello e il lettore di impronte digitali garantisce un accesso rapido e sicuro. L’Acer Switch 3 è caratterizzato da un design 2-in-1 ben bilanciato, con un display da 12,2 pollici, processori Intel e un design silenzioso e senza ventole.

“I clienti hanno apprezzato la flessibilità del design 2-in-1 che consente loro di essere più produttivi tutto il giorno sia in modalità notebook, sia in quella tablet,” ha affermato James Lin, General Manager, Commercial & Detachable Notebooks, IT Products Business, di Acer Inc. “La gamma Acer Switch è ora in grado di raggiungere i clienti che sono alla ricerca di un device che fornisca le ultime novità in fatto di prestazioni e funzionalità, o chi ha bisogno di un dispositivo accessibile per studiare, lavorare e giocare”.

L’Acer Switch 5 sarà disponibile nella regione EMEA da luglio con prezzi a partire da 1199,00€.

L’Acer Switch 3 sarà disponibile nella regione EMEA da luglio con prezzi a partire da 499,00€.