Acer presenta il nuovo Chromebook 15 con design in alluminio

: Acer ha annunciato un nuovo modello della pluripremiata linea- gli unici modelli di Chromebook con un display da 15,6 pollici - con un elegante design in alluminio e una lunga durata della batteria che arriva fino a 12 ore2.

Oltre ad avere un grande display IPS1 Full HD, disponibile anche in modalità touch, il nuovo Acer Chromebook 15 (CB515-1H/1HT) offre solide prestazioni e fino a 12 ore di autonomia per un dispositivo che ti permette di guardare video, giocare e usare le app per tutto il giorno.

Il Chromebook 15 supporta le app Android presenti sul Google Play Store, in modo da permettere l’accesso a più di due milioni di app per offrire agli utenti più divertimento e restare sempre connessi.

l nuovo Acer Chromebook 15 offre un’autonomia leader nel settore che dura fino a 12 ore, in modo tale da poter usare il dispositivo per un’intera giornata di lavoro o studio e per l’intrattenimento e lo streaming. Il design senza ventole permette al dispositivo di funzionare silenziosamente, rendendolo perfetto per spazi condivisi come biblioteche e in locali.

Gli ultimi processori Intel Celeron dual-core e Intel Pentium quad-core offrono grandi prestazioni per app e per il web. I modelli di questa linea saranno disponibili con 32GB o 64GB di spazio di archiviazione eMMC e 4GB o 8GB di RAM.

Il design del nuovo Chromebook 15 ha la scocca superiore e i poggia-polsi in alluminio, che donano al dispositivo uno stile moderno e forniscono una sensazione piacevole al tatto. È inoltre più sottile e leggero rispetto alle precedenti generazioni. La tastiera retroilluminata permette una grande usabilità, pesa solo 1.72 kg e misura 378 x 256 x 18.9 mm.

Acer Chromebook 15 mantiene gli utenti sempre connessi grazie all’Intel Wireless-AC (802.11ac) con tecnologia 2x2 MIMO. Il trasferimento dati, lo streaming video e le connessioni a display esterni sono rese più veloci grazie alle due porte USB 3.1 Gen 1 Type-C. L’adattatore per le USB Type-C può anche essere usato per ricaricare il dispositivo. Gli utenti hanno inoltre la possibilità di connettersi a periferiche esterne grazie al Bluetooth 4.2, due USB 3.0, un’uscita HDMI e un jack per cuffie e altoparlanti. Il lettore e SD supporta anche schede SDXC fino a 128GB per trasferire e salvare file.

Acer Chromebook 15 sarà disponibile sia in modalità touch (CB515-1HT) o con schermo non- touch per la sola visualizzazione (CB515-1H). Sarà disponibile nei paesi EMEA da ottobre a partire da €499.