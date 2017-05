Acer presenta il nuovo Spin 1: il notebook ultra sottile ed ultra leggero

ha annunciato l’ultima versione del suo famoso notebook convertibile. Con un’elegante scocca metallica e Windows 10 incorporato, il dispositivo è leggero, portatile e supportaattraverso l’utilizzo diper gli utenti creativi “on the go”.

Con un peso di soli 1.25 kg, la scocca spessa 14 mm racchiude gli ultimi processori Intel Pentium o Intel Celeron, una memoria DDR3L da 4 GB e uno spazio di archiviazione eMMC a scelta tra 32/64/128 GB. Il suo schermo touch Full HD (1920x1080) da 11.6 pollici, preciso e con tecnologia IPS2, mostra colori brillanti con un angolo di visualizzazione di 178 gradi. Otto ore di autonomia permettono agli utenti di lavorare, giocare, condividere e disegnare tutto il giorno in quattro diverse modalità di utilizzo (notebook, display, tablet e tenda).

Lo Spin 1 è dotato di un hardware eccezionale con caratteristiche innovative che rendono l’esperienza di utilizzo davvero elettrizzante. Il Precision Touchpad, che supporta le azioni di Windows 10 su tutti i modelli, permette agli utenti di lavorare in modo facile e veloce grazie al tracking preciso. Per progetti più complessi, lo Spin 1 è perfettamente abilitato a lavorare con la penna Acer Active Stylus, che offre input precisi e diretti sullo schermo e consente di scrivere naturalmente come su un foglio di carta. Gli utenti possono trasformare velocemente i loro pensieri in azione, catturare idee rapidamente e in modo naturale con Windows Ink. Con una connessione wireless veloce ed affidabile grazie alla tecnologia 802.11ac 2x2, lo Spin 1 è capace di scaricare dati fino a tre volte più velocemente rispetto ai tradizionali dispositivi 802.11n 2x2. Il dispositivo è dotato inoltre di Acer BluelightShield, che aiuta a ridurre l’affaticamento degli occhi provocato dalla prolungata esposizione alla luce blu emanata dallo schermo.

Le casse con tecnologia Acer TrueHarmony sono disposte su entrambi i lati del dispositivo. I canali audio si invertono automaticamente per assicurare un’ottima qualità del suono in ogni modalità di utilizzo e sono accoppiati ad una webcam HD per le video chat. Opzioni aggiuntive di connettività includono il Bluetooth 4.0, una porta USB 3.1, una porta USB 2.0, una porta HDMI e uno slot per microSD (SDXC).

Acer Spin 1 sarà disponibile nei Paesi europei con prezzi a partire da 399€, sempre da luglio. Le specifiche esatte, i prezzi e le disponibilità possono variare a seconda della regione. Per saperne di più, contatta la sede Acer più vicina a te su www.acer.it.