Acer si dà al fitness con l'elegante smartwatch Leap Ware

ha annunciato oggi alla conferenza stampa internazionale next@acer di New York il suo orologio smart fitness. Questo elegante smartwatch espande la gamma di dispositivi intelligenti di Acer ch consentono agli utenti di gestire obiettivi di fitness personalizzati e rimanere in contatto con amici e familiari.

“Mentre il ritmo dello stile di vita moderno diventa sempre più frenetico, la gente è alla ricerca di tecnologie che possano mantenerli in pista e motivarli a perseguire i loro obiettivi”, ha dichiarato MH Wang, General Manager, Smart Device Products, IT Products Business di Acer Incorporated. “Il nuovo Acer Leap Ware è stato progettato per essere un allenatore virtuale e aiutare le persone a muoversi, tracciare e condividere, inviando promemoria e avvisi quando ne hanno più bisogno.”.

L'orologio smart fitness di Leap Ware di Acer è caratterizzato da un quadrante circolare, con scocca in acciaio inox brunito e un design semplice e minimalista. È adatto per uso quotidiano e consente di beneficiare di una ricca suite di funzionalità per il benessere e il fitness. Equipaggiato con chipset MediaTek MT2523 e sensore biometrico MediaTek MT2511, lo smartwatch Leap Ware ha diverse funzionalità di fitness tracking grazie a una serie di sensori con avanzati algoritmi. Può monitorare la frequenza cardiaca, la resistenza, i livelli di stress/fatica e l'esposizione ai raggi ultravioletti. Vanta anche da tre a cinque giorni di autonomia secondo Acer, il che potrebbe assicurare agli utenti di non perdere la registrazione di statistiche importanti, come ad esempio durante lunghi viaggi o quando ci si dimentica di ricaricarlo durante la notte.

L'Acer Leap Ware sarà disponibile nella regione EMEA nel terzo trimestre con prezzi a partire da 139 €.