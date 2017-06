Acer Swift 3 disponibile fino al 30 Giugno a prezzo scontato per gli studenti

Interessante offerta lanciata da poco da. Il produttore, infatti, ha annunciato che da oggi, fino al 30 Giugno, sarà possibile acquistare il laptopa prezzo scontato, risparmiando fino al 20% sulla versione scelta.

Inserendo il codice studente a questo indirizzo, infatti, sarà possibile ricevere il codice sconto da applicare al momento dell’acquisto per poter godere di questa interessante promozione, in cui rientrano le tre varianti dello Swift 3 SF314-51.

Come si può leggere alle condizioni, disponibili a questo indirizzo, la validità è fino al 30 Giugno e/o fino ad esaurimento scorte. Questi i prezzi:

Swift 3 | SF314-51 | I3 8GB 128SSD HD Silver | NX.GKBET.020 € 649.00

Swift 3 | SF314-51 | I5 8GB 256SSD FHD Silver | NX.GKBET.007 € 799.00

Swift 3 | SF314-51 | I7 8GB 256SSD FHD Silver | NX.GKBET.008 € 899.00